사진=유튜브 캡처

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 출신 승리가 임신 중인 아내와 함께 입국했다.

승리 부부는 18일 홍콩발 항공편을 통해 인천국제공항으로 입국했다. 검은색 비니와 하늘색 마스크로 얼굴을 가린 승리는 임신 중인 아내를 적극적으로 보호하는 모습이었다. 임신한 아내를 위해 양손으로 무거운 캐리어를 끌었고, 몰려든 취재진이 연신 플래시를 터트리자 "여기까지 찍으시죠"라며 제지하기도 했다.

이에 네티즌들은 '아이가 걱정스럽다' '내 아빠가 버닝썬이라니' '아이가 아빠 기사를 검색해보는 날엔…'이라며 승리의 과거 행적에 따른 충격을 걱정했다. 또 '아무리 승리라지만 임산부는 보호해줘야 하는 것 아닌가' '아내는 일반인인데 지켜줘야 한다'며 일반인 아내에 대한 과한 관심이 쏟아지는 것을 우려하기도 했다.

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승리는 2006년 빅뱅으로 데뷔해 큰 인기를 끌었으나 2019년 '버닝썬 게이트'의 핵심 인물로 지목돼 팀에서 탈퇴하고 연예계에서 은퇴했다. 승리는 성매매, 성매매 알선, 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 상습도박, 외국환 거래법 위반, 식품 위생법 위반, 업무상 횡령, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반, 특수폭행 교사 등 9개 혐의로 징역 1년 6개월을 선고받고 복역하다 2023년 2월 9일 출소했다.

지난 8월에는 서울 강남구의 한 식당에서 소주병을 들고 다른 손님을 위협, 폭행한 혐의로 피소됐다. 이에 승리 측은 만취한 취객이 계속 동석을 요구해 이를 거절하는 과정에서 소주병을 집어든 것은 사실이지만 휘두르거나 가격한 적은 없으며 조직폭력배를 동원해 협박했다는 주장도 사실무근이라고 맞섰다.

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이후 승리는 20대 비연예인 여성과 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐으며 내년 1월 아들 출산을 기다리고 있다. 두 사람은 서울 강남구에 신혼집을 마련했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com