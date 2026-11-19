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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이효리가 남편의 무죄 확정 후 연예계 복귀 시동을 건 '핑클 막내' 성유리를 살뜰히 챙기며 변함없는 의리를 과시했다.

지난 18일 이효리는 앨범 재킷 촬영 현장에서 성유리와 함께 찍은 다정한 투샷을 공개했다.

의상이 걸린 대기실을 배경으로 촬영된 비하인드 컷 속 두 사람은 촉촉하게 젖은 웨트 헤어에 블랙 민소매·튜브톱 의상을 맞춰 입고 시크하면서도 고혹적인 분위기를 자아냈다.

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특히 이효리의 어깨에 기대어 입술 아래 손가락을 댄 채 카메라를 응시하는 성유리의 모습과 든든하게 곁을 지킨 이효리의 눈빛이 훈훈함을 더했다.

같은 날 오후 3시, 핑클(이효리, 옥주현, 이진, 성유리) 역시 공식 SNS 채널을 정식 오픈하고 단체 및 개인 프로필 사진을 전격 공개했다.

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21년 만의 공식 활동 재개를 선언한 핑클은 데뷔 30주년을 맞는 오는 2028년까지 약 2년간 음악과 공연을 중심으로 한 대규모 장기 프로젝트를 통해 팬들과 만날 계획이다.

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무엇보다 이번 행보는 성유리의 본격적인 활동 복귀라는 점에서 더욱 이목을 끈다. 성유리는 지난 2017년 프로골퍼 출신 안성현과 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있으며, 남편의 재판 과정 속에서 연예계 활동을 사실상 중단해 왔다.

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그러나 대법원 2부가 지난 12일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 및 배임수재 혐의로 기소된 안성현에게 무죄를 선고한 원심을 확정하면서 상황은 급반전됐다.

검찰의 상고가 기각됨에 따라 안성현은 모든 사법 리스크와 혐의를 완전히 벗게 됐다.앞서 성유리는 재판이 진행 중이던 2024년 1월 "우리 가정이 겪고 있는 억울하고 힘든 일들에 대한 진실이 밝혀지길 간절히 기도한다"며 간절한 심경을 고백한 바 있다.

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남편의 최종 무죄 확정 직후 안성현의 게시물에 '좋아요'를 누르며 조용히 기쁨을 나눴던 성유리는 핑클 완전체 활동까지 공식화하며 길었던 인고의 시간을 끝내고 화려한 제2막을 열게 됐다.