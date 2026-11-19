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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 위너 출신 남태현은 실형을 면할 수 있을까.

19일 서울서부지법 제2-2형사부(항소)(나) 심리로 도로교통법 위반(음주운전) 등의 혐의로 기소된 남태현에 대한 항소심 선고기일이 열린다.

앞서 1심 재판부는 "피고인이 자백하고 반성하고 있으나 음주운전으로 벌금 이상의 선고를 받고도 다시 음주운전을 했다. 또 마약류 관리 위반 혐의로 징역형 집행유예를 선고받은 가운데 이 사건을 저질러 비난 가능성이 크다"며 징역 1년에 벌금 100만원을 선고했다.

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남태현은 재판부 판결에 불복, 항소장을 제출했다.

지난달 22일 열린 항소심 첫 공판에서 남태현은 "어렵게 직장을 구해 역할을 다하고 있고 술을 완전히 끊었다. 대중교통을 이용하고 봉사활동과 상담도 꾸준히 하며 생활 자체를 바꾸려 노력하고 있다. 술로 판단을 흐리거나 다른 사람의 생명과 안전을 위협하지 않겠다. 사회의 일원으로 최선을 다해 살겠다. 반성하며 노력해 온 시간을 참작해 달라"며 선처를 호소했다.

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남태현은 지난해 4월 서울 강변북로 일산 방향 동작대교 인근에서 술을 마신 채 운전하다 중앙분리대를 들이받는 사고를 냈다. 당시 남태현의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준(0.08%)을 크게 웃도는 0.122%였다. 또 남태현은 제한속도 시속 80km인 구간을 시속 182km로 과속 주행한 혐의도 받았다.

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남태현은 2023년 7월 음주운전 혐의로 벌금 600만원의 약식명령을 받은 전력이 있는데다, 전 여자친구와 함께 필로폰을 투약한 혐의로 2024년 1월 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 상태라 더욱 큰 비난이 쏟아졌다.

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남태현은 2014년 위너로 데뷔했으나 2016년 팀에서 탈퇴, 밴드 사우스클럽으로 재데뷔했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com