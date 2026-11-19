사진출처=마에바 게남 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 자연스러운 외모를 되찾기 위해 입술 필러를 제거하려던 프랑스 유명 인플루언서가 시술 후 심한 부종을 겪어 병원 응급실을 찾았다.

입술이 크게 부풀어 오르면서 얼굴을 알아보기 어려울 정도로 변한 그녀는 과도한 성형 시술에 대한 주의를 당부했다.

르 파리지앵 등 현지 매체들에 따르면 프랑스 리얼리티 프로그램 출신 인플루언서 마에바 게남(28)은 소셜미디어를 통해 최근 입술에 주입한 필러를 녹이는 시술을 받은 뒤 심한 알레르기 반응을 겪었다고 밝혔다.

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그녀는 시술 후 크게 부풀어 오른 입술을 촬영해 팔로워들에게 공개했다. 게남은 이번 시술을 앞두고 알레르기 반응이 나타날까 봐 걱정했던 것으로 알려졌다. 지난해 2월에도 입술 필러를 녹이는 시술을 받은 뒤 비슷한 증상을 경험했기 때문이다. 당시 그녀는 소셜미디어에 "알레르기 반응이 나타나지 않았으면 좋겠다. 정말 무섭다"고 털어놓았다.

다행히 이후 부기는 점차 가라앉았다. 그녀는 의사에게 주사를 맞고 항히스타민제를 복용했다며 "많이 가라앉았다. 내일이면 퉁퉁 부은 입술이 거의 사라질 것 같다"고 전했다.

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게남은 이번 일을 계기로 외모를 자연스럽게 바꾸려는 계획도 이어갈 예정이다. 약 5개월 뒤에는 엉덩이에 주입한 필러를 제거하고, 눈썹 문신도 지울 계획이다. 모유 수유를 마친 뒤에는 가슴 축소 수술도 고려하고 있다. 머리카락 연장 시술도 중단하고 자연스러운 모습을 되찾는 데 집중하고 있다.

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그녀는 과거에도 과도한 성형 시술에 대한 경고 메시지를 전한 바 있다. 엉덩이 보형물을 제거한 뒤에는 팬들에게 미국 유명 방송인 킴 카다시안과 같은 체형을 따라 하려 하지 말라고 당부했다.

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게남은 당시 "킴 카다시안처럼 큰 엉덩이를 가지려고 하지 말라. 나를 본보기로 삼으라"며 "다리와 어울리지 않을 정도로 엉덩이가 커져 수술 후에는 몸의 비율이 맞지 않았고 보기에도 좋지 않았다"고 말했다.

한편 히알루론산 필러를 녹일 때는 일반적으로 히알루로니다제라는 효소를 사용한다. 시술 뒤 일시적인 부기나 염증 반응이 나타날 수 있으며, 드물게 과민반응이나 알레르기 반응이 발생할 가능성도 있다. 시술 후 부종이 급격히 심해지거나 호흡 곤란, 삼킴 곤란 등이 동반되면 즉시 응급 진료를 받아야 한다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com