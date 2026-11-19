Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 아카데미 여우주연상 수상자인 할리우드 배우 제시카 차스테인이 전도연을 현존하는 최고의 배우 중 한 명으로 꼽으며 남다른 팬심을 드러냈다. 영화 '밀양'의 블루레이에 입을 맞추는 모습까지 공개해 눈길을 끌었다.

최근 공개된 미국 영화 배급사 크라이테리언의 유튜브 콘텐츠 'Closet Picks'에는 제시카 차스테인이 출연해 자신이 좋아하는 영화들을 소개하는 모습이 담겼다.

이날 차스테인은 이창동 감독의 영화 '밀양' 블루레이를 발견하자 반가움을 감추지 못했다. 그는 "제가 좋아하는 배우가 여기있네요. 전도연, 현존하는 최고의 배우 중 하나예요"라며 전도연을 향한 애정을 드러냈다.

Advertisement

전도연의 연기력에 대해서는 찬사를 쏟아냈다. 차스테인은 "전도연이 보여주는 연기는 정말 놀라워요. 이렇게 슬픔을 표현한 연기를 저는 본 적이 없는 것 같아요"라며 감탄했다.

작품 자체에 대한 평가도 남달랐다. 그는 '밀양'에 대해 "슬픔이란 감정을 다루는 데 있어서 그야말로 거장의 명강의같은 작품입니다"라고 극찬했다. 이어 영화가 슬픔이라는 감정을 예상하지 못한 방향으로 파고들면서도 평범한 일상으로 돌아가야 하는 인물의 현실을 섬세하게 보여준다고 설명했다.

Advertisement

차스테인은 영화의 영어 제목인 'Secret Sunshine'에 얽힌 감상도 털어놨다. 처음 작품을 봤을 당시 제목에 의문을 품었다는 그는 영화 곳곳에 등장하는 그림자의 활용을 짚으며 슬픔을 탐구하는 과정에서 비밀스러운 햇살이 존재한다는 의미에 주목했다.

Advertisement

이와 함께 눈길을 끈 것은 차스테인의 행동. 그는 '밀양' 블루레이 케이스를 손에 들고 작품에 대한 감상을 이어가던 중 케이스에 입을 맞추는 모습까지 보였다.

Advertisement

2007년 개봉한 '밀양'은 남편을 잃고 아들과 함께 밀양으로 내려온 신애가 또 다른 비극을 겪으며 펼쳐지는 이야기를 그린 영화다. 전도연은 이 작품에서 보여준 열연으로 제60회 칸국제영화제 여우주연상을 수상하며 세계적인 배우로 인정받았다.

한편 제시카 차스테인은 영화 '인터스텔라', '제로 다크 서티', '헬프', '미스 슬로운' 등에 출연한 할리우드 대표 배우다. 2022년 영화 '타미 페이의 눈'으로 제94회 아카데미 시상식 여우주연상을 수상한 바 있다.

Advertisement

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com