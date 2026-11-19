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[스포츠조선 백지은 기자] 글로벌 K팝 그룹 알파드라이브원이 2027년 1월 27일 일본에서 정식 데뷔한다.

첫 번째 일본 싱글 '청춘동맹'에는 첫 일본 오리지널 곡이자 타이틀곡인 '아카츠키'를 비롯해 '세러데이 나잇' '오엠지!' 일본어 버전 등 총 3곡이 수록됐다.

'아카츠키'는 불안 속에서 흔들리는 미완의 순간 속에서도 서로를 지지하며 한 걸음씩 나아가 우리만의 내일을 만들어 가고자 하는 청춘의 마음을 담은 곡이다.

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'오엠지!' 프롤로그 싱글 '노 스쿨 투모로우' 타이틀곡으로 중독적인 멜로디와 경쾌한 분위기로 많은 사랑을 받은 바 있어 일본어 버전은 어떤 새로운 매력을 보여줄지 관심을 모은다.

알파드라이브원은 이미 미니 2집 '언브레이커블 : 소년비스트'로 일본 레코드협회 골드디스크 '골드' 인증을 획득하고 오리콘 데일리 앨범 랭킹 2위에 오르는 등 막강한 존재감을 드러냈다. 또 총 3회에 걸쳐 진행된 요코하마 팬 콘서트 투어로 2만 5000여석을 매진시키고 'CDTV 라이브! 라이브!' 'M:ZINE' 등 주요 프로그램과 글로벌 뮤직 페스티벌 '마이나비 프레젠트 더 퍼포먼스'에 출연하는 등 큰 사랑을 받아왔다.

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국내외 주요 시상식에서 신인상을 휩쓸며 올해를 대표하는 신인으로 자리매김한 알파드라이브원이 일본 열도에서 전할 승전보에 기대가 높아지고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com