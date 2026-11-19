17회 대한민국 대중문화예술상이 29일 서울 중구 장충동 국립극장 해오름극장에서 열렸다. 대통령 표창을 수상한 영화감독 장항준. /2026.10.29/

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[스포츠조선 김수현기자] 영화 '왕과 사는 남자'으로 약 1700만 관객을 동원한 장항준이 통 큰 인센티브를 쏜 셀프 미담에 이어 앞머리 모발이식 근황까지 폭로당하며 큰 웃음을 안긴다.

SBS 예능 '거장항준'(연출 이동원, 감유민/ 작가 김명정/ 공동제작 컨텐츠랩 비보)은 때론 찌질했고, 때론 비굴했지만 누구보다 찬란했던 장항준이 자전영화 '거장항준'에 톱배우들을 캐스팅하기 위해 펼쳐지는 은밀한 오디션으로, 거장 장항준과 스타들의 밀고 당기는 쫀득한 말맛 토크쇼가 웃음을 선사하고 있다.

오늘(19일) 방송되는 '거장항준' 6회에는 충무로의 대들보인 배우 이준혁과 정만식이 출격한다. 이 가운데, 이준혁이 '왕사남'으로 인센티브를 받았다고 밝혀 거장의 어깨를 하늘로 치솟게 한다.

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이준혁은 "'왕사남' 출연으로 인센티브를 받았다"라며 장항준에 고마움을 전한다. 그러자 장항준은 기다렸다는 듯 "배우와 스태프들로부터 기대 이상의 인센티브를 받았다는 연락이 왔다"라며 셀프 미담을 줄줄이 늘어놓으며 자화자찬에 시동을 건다. 그는 "어떤 배우는 예상 금액의 5배를 받았다고 하더라"라고 밝히며 "없는 돈 나누자는 게 아니라 번 돈 나누자는 거야"라고 한껏 어깨를 으쓱거려 웃음을 안긴다.

장항준의 인센티브 쾌척 소식에 정만식은 벌떡 일어나 기립 박수를 보낸다. 그는 "역시 거장! 훌륭하다"라는 극찬을 쏟아내고, 장항준의 차기작 주연 캐스팅을 앞둔 오디션장은 순식간에 '장항준 찬양회'로 변하며 폭소를 자아낸다.

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그런가 하면 '왕사남' 흥행 후 장항준의 달라진 외모도 도마에 오른다. 이준혁이 "내면은 그대로인데, 거죽(?)이 바뀌었다. 남의 손을 탄 듯한 느낌"이라고 폭로하자, 김풍은 "최근에 앞머리 심으셨다"라며 장항준의 모발이식 근황까지 소환해 배꼽을 잡게 한다.

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이에 장항준은 "모발이식이 필요하시면 내게 얘기해라"라고 능첩스럽게 답해 폭소를 터지게 한다. 인센티브에 이어 모발이식 상담(?)까지 베풀기 바쁜 거장의 꺼드럭 입담이 웃음을 끊이지 않게 한다는 후문

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이처럼 통 큰 인센티브로 기립 박수까지 받아낸 장항준의 셀프 미담은 '거장항준' 6회에서 확인할 수 있다.

한편, SBS가 선보이는 시네마틱 토크 예능 '거장항준' 6회는 오늘(19일) 오후 9시 방송된다.