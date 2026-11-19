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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황정음이 어색한 미소가 담긴 외출 근황을 공개해 이목을 끌고 있다.

황정음은 지난 18일 자신의 계정에 "웃는 게 웃는 게 아님"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 황정음은 진주 펄 장식이 더해진 모자에 허리 라인 리본 디테일이 돋보이는 노란색 패딩을 매치해 추위 속 외출에 나선 모습이다. 매서운 날씨를 피하려는 듯 종종걸음으로 이동하는 가운데, 카메라를 향해 지어 보인 미소가 어딘가 모르게 굳어 있어 보는 이들의 시선을 붙잡았다.

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이번 게시물은 그가 앞서 고백한 시술 후유증과 맞물리며 더욱 화제를 모으고 있다.

황정음은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 실 리프팅 시술을 받은 사실을 솔직하게 털어놓으며 "웃으면 조커가 된다. 표정이 어색하다"고 고충을 전한 바 있다.

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시술 여파로 아직 자연스러운 표정이 돌아오지 않은 근황을 유쾌하게 풀어낸 것으로 보인다.

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한편 황정음은 지난 2016년 사업가 이영돈과 백년가약을 맺어 슬하에 두 아들을 뒀으나, 결혼 8년 만인 2024년 파경을 맞았다.

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이혼 이후 두 아들을 홀로 양육하며 방송과 유튜브 등 다양한 채널을 통해 대중과 활발히 소통을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com