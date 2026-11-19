영화 '완벽한 집' 포스터. 사진 제공=㈜영화사테이크

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화보다 더 무서운 것은 어쩌면 현실일지도 모른다. 영화 '완벽한 집'이 일상에서 마주할 수 있는 불안과 공포를 그린 현실 밀착형 스릴러로 관객들을 찾아온다.

영화 '완벽한 집'이 18일 열린 언론 시사회를 통해 처음으로 공개됐다. '완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생 규빈이 우아한 집주인 금림과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 작품으로, '옥수역귀신' 등을 연출한 정용기 감독이 메가폰을 잡았다.

영화 '완벽한 집' 스틸. 사진 제공=㈜영화사테이크

작품은 졸업을 미루고 기숙사 입주마저 무산돼 하루아침에 거처를 잃은 대학생 규빈의 이야기로 시작된다. 규빈은 우연한 기회로 서울 한복판에 위치한 80평형 최고급 아파트에 입주하게 된다. 집주인인 독거노인 금림은 규빈에게 월세 없이 머물 수 있는 공간을 내어줄 뿐 아니라, 가족처럼 따뜻하게 대하며 호의를 베푼다. 꿈꿔본 적도 없는 완벽한 보금자리를 얻은 규빈은 뜻밖의 행운에 안도하지만, 이러한 평온한 일상은 오래가지 못한다.

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규빈이 자신의 방에 설치한 홈캠에 정체불명의 움직임이 포착되기 시작하고, 밤마다 원인을 알 수 없는 기이한 현상과 악몽까지 이어지면서 집 안의 분위기는 서서히 달라진다. 처음에는 낯선 환경에서 비롯된 일이라고 생각했던 규빈은 반복되는 이상 현상에 의심을 품고, 완벽해 보였던 집에 감춰진 비밀과 마주하게 된다.

'완벽한 집'은 누구나 한 번쯤 살아보고 싶어 하는 최고급 아파트를 배경으로 일상 속 공포를 그려낸다. 기존 공포 영화들이 음산한 폐가나 흉가 등 비일상적인 공간을 주된 배경으로 삼았다면, '완벽한 집'은 '월세 0원'이라는 파격 조건을 내세운 현실적인 욕망에서 이야기가 출발한다. 가장 안전하고 편안해야 할 집이 언제든 벗어나고 싶은 공포의 공간으로 변해가는 과정 역시 관객들의 긴장감을 자아낸다.

영화 '완벽한 집' 스틸. 사진 제공=㈜영화사테이크

영화 '완벽한 집' 스틸. 사진 제공=㈜영화사테이크

영화 '완벽한 집' 스틸. 사진 제공=㈜영화사테이크

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배우들의 과감한 연기 변신도 빼놓을 수 없는 관전 포인트다. '완벽한 집'으로 스크린에 데뷔한 장규리는 규빈 역을 맡아 특유의 밝고 씩씩한 에너지부터 극한의 공포에 사로잡힌 절박한 모습까지 입체적으로 그려낸다. 배종옥은 데뷔 42년 만에 처음으로 공포 장르에 도전해 색다른 얼굴을 선보인다. 우아한 분위기를 풍기지만 누구에게도 속내를 쉽게 드러내지 않는 금림으로 분해 친절한 미소 뒤에 감춰진 인물의 이중적인 면모를 표현한다. 특히 큰 감정의 동요 없이도 상대를 압도하는 눈빛으로 극에 팽팽한 긴장감을 불어넣는다. 김민철의 활약도 눈에 띈다. 남몰래 신병을 앓고 있는 부영을 연기한 그는 위험에 빠진 규빈을 돕기 위해 적극 나서며 끈끈한 우정을 보여준다.

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마지막으로 정 감독은 현실에서 비롯된 불안과 공포를 영화적 긴장감으로 풀어냈다. 이날 언론시사회에서 그는 "저희 영화는 규빈과 금림의 시점으로 따라가 보면 다르게 보이는 부분도 있다. 영화를 보고 집이라는 공간에 대해 다시 생각해 볼 수 있었으면 좋겠다"고 밝혔다. 익숙한 공간인 집을 낯선 시선으로 바라보게 만드는 '완벽한 집'이 관객들에게도 호응을 얻을 수 있을지 기대가 모아지고 있다.

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'완벽한 집'은 25일 개봉한다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com