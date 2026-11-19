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[스포츠조선 김준석 기자] 각종 구설에 휩싸였던 요리연구가 겸 사업가 백종원과 셰프 안성재가 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌3(이하 '흑백요리사3')를 통해 정면 돌파를 선택했다.

19일 방송가에 따르면 백종원과 안성재는 최근 '흑백요리사3' 심사위원으로 전 회차 녹화를 모두 마무리했으며, 이번 시즌 최종 우승자 역시 이미 가려진 상태다.

새롭게 돌아오는 '흑백요리사3'는 기존 개인 서바이벌 형태에서 벗어나, 각 식당의 명예를 건 요리사 4인 1조 팀 대결 포맷으로 변화를 꾀했다.

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지난 1월 참가자 공개 모집으로 화제를 모았던 이번 시즌은 경기 방식이 대폭 개편됐음에도 불구하고, 앞선 흥행을 견인한 백종원·안성재 '투톱' 심사위원 체제는 그대로 유지하며 승부수를 띄웠다.

두 사람이 나란히 본업 복귀를 강행하면서 그동안 이들을 둘러쌌던 크고 작은 논란도 다시금 수면 위로 떠오르고 있다.

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백종원은 지난해 자신이 이끄는 더본코리아가 식품위생법·식품표시광고법·농지법 위반 및 원산지 표기 오류 등 잇단 구설에 휘말리면서 같은 해 5월 전격 방송 활동 중단을 선언한 바 있다.

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이후 관세법 위반, 원산지 허위 표시, 논문 표절 의혹 등 각종 법적 분쟁과 의혹에 대해 무혐의 처분 등을 받은 백종원은 활동 중단 1년 만인 지난 5월 개인 유튜브 채널 콘텐츠 '백종원의 요리 비책'을 통해 복귀 신호탄을 쐈다.

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함께 심사석에 앉는 안성재 역시 자신이 총괄하는 미슐랭 2스타 레스토랑 '모수 서울'의 매장 운영 및 고객 응대 문제로 연이어 도마 위에 올랐다.

앞서 매장 소믈리에가 고객에게 80만 원 상당의 2000년 빈티지 와인 대신 약 10만 원 저렴한 2005년 빈티지 와인을 잘못 서빙하고, 이를 즉각 알리지 않은 채 다른 빈티지 공병을 내보이며 무마하려 한 사실이 알려져 거센 비판을 받았다.

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당시 안성재는 2층 와인 서비스 공간에 나란히 비치된 두 병을 혼동해 빚어진 실수라고 해명하며 "미흡한 서비스로 실망을 드린 점 정중히 사과드린다"고 고개를 숙였고, 해당 직원을 관련 업무에서 배제 조치했다.

그러나 이후에도 지난 5월 발렛 파킹 중 차량이 파손된 고객이 반년 가까이 피해보상을 받지 못했다는 주장이 제기됐으며, 8월에는 레스토랑 방문 후 주정차 위반 과태료 고지서를 받았다는 이용객의 글이 확산하는 등 잡음이 이어졌다.

사생활과 사업장 운영 전반에서 적지 않은 홍역을 치른 두 사람이 제작진의 굳건한 신뢰 속에 마친 '흑백요리사3'를 통해 싸늘해진 여론을 돌리고 이전 시즌의 신드롬을 재현할 수 있을지 업계와 대중의 이목이 집중되고 있다.

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narusi@sportschosun.com