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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 배종옥이 촬영 직전까지 차 안에서 나오지 않는 일부 후배 배우들에게 쓴소리를 한 가운데 정반대의 현장 습관을 공개한 송혜교의 발언이 다시 주목받고 있다. 송혜교는 오히려 스태프들로부터 차에서 나오지 말아 달라는 부탁까지 받았다고 털어놨다.

배종옥은 지난 18일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '완벽한 집' 언론배급시사회에서 후배 배우들의 촬영 태도를 언급했다.

그는 "요즘 현장에 가면 젊은 배우들이 밴에 꿀을 묻혀놨는지 차 안에만 있다가 촬영한다고 하면 겨우 나온다"며 "네가 탄 차에 뭐가 붙어 있냐고 물을 정도"라고 답답함을 토로했다.

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배종옥은 촬영장에 도착하면 극 중 인물이 사용하는 침대에 누워보거나 소파에 앉아 커피를 마시는 등 현장에 머무는 것이 자신의 연기 습관이라고 밝혔다. 캐릭터가 살아가는 공간을 직접 경험해야 인물의 감정을 더 자연스럽게 표현할 수 있다는 설명이다.

이번 작품에서 호흡을 맞춘 장규리와 김민철에게는 칭찬을 아끼지 않았다. 두 배우가 자신의 촬영이 아닐 때도 현장에 나와 스태프들과 대화를 나눴다며 오히려 젊은 후배들에게 새로운 감정을 배운 순간도 있었다고 전했다.

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해당 발언과 맞물려 송혜교가 지난 14일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에서 털어놓은 촬영장 일화가 눈길을 끌고 있다.

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당시 공유와 함께 출연한 송혜교는 "저는 일단 현장에 가면 무조건 도착하자마자 차에서 내려가지고 모니터 옆에 가 있든 무조건 현장 간다"며 "차에 가만히 앉아 있는 거를 못 하겠다. 지루해요"라고 밝혔다.

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송혜교는 대기 시간에도 다른 배우들의 연기를 지켜보거나 감독, 스태프들과 대화를 나눈다고 설명했다. 이를 듣던 공유 역시 송혜교가 항상 먼저 현장에 나와 있다며 공감했다.

하지만 두 배우의 적극적인 현장 참여가 스태프들에게는 뜻밖의 부담이 되기도 했다고. 송혜교는 "처음에는 그냥 이렇게 있다가 나중에는 차에서 내려오면 '누나 제발 좀 차에서 나오지 마'라고 한다"며 웃음을 터뜨렸다.

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공유 역시 스태프들이 자신들을 신경 쓰느라 불편해하는 것 같다고 거들었다. 송혜교는 두 사람이 현장에서 워낙 엉덩이가 가벼워 다른 사람을 부르는 소리에도 벌떡 일어나곤 했다며 유쾌한 일화를 덧붙였다.

또 송혜교는 이러한 습관이 어릴 때부터 이어져 왔다고 밝혔다. 공유는 현장에서 많은 시간을 보내는 성격 덕분에 스태프들과 더 빨리 가까워질 수 있는 것 같다고 전했다.

한편 배종옥이 출연한 영화 '완벽한 집'은 오는 25일 개봉한다. 송혜교와 공유가 처음 호흡을 맞춘 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'는 오는 12월 11일 공개를 앞두고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com