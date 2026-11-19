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[스포츠조선 김소형 기자]방송인 박지윤이 전 남편 최동석과의 상간 소송 항소심 판결과 관련해 직접 입장을 밝혔다.

1심에서 기각됐던 최동석의 지인 상대 손해배상 청구가 항소심에서 일부 받아들여져 A씨가 위자료 3000만원을 지급하게 된 가운데, 박지윤은 지인의 성적 지향을 공개할 수 없어 그동안 억울함을 감내해 왔다고 주장했다. 딸에게 재산분할금 6000만원을 주겠다며 자신의 항소 포기를 설득하도록 했다는 주장도 내놨다.

이미지 출처=박지윤 인스타그램

박지윤은 19일 SNS에 장문의 입장문을 올리고 "2023년 별거를 시작하고 이혼소송을 제기한 이후 제가 직접 최동석씨와 제 소송에 대해 언급하는 것은 이번이 처음"이라며 "최동석씨의 언론플레이에 지쳐 간다"고 밝혔다.

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먼저 박지윤은 최동석이 자신의 지인과 부정행위를 했다며 제기한 상간 소송과 관련해 지인의 성적 지향을 공개할 수 없어 그동안 대응을 자제했다고 주장했다. 해당 지인은 사실혼 관계의 배우자가 있는 동성 부부 중 한 명으로, 최동석 역시 이들의 성적 지향을 알고 있었으며 평소 함께 식사하고 여행할 정도로 친분이 있었다는 설명이다.

박지윤은 2022년 미국 여행 당시 여성 친구들과 동행했고, 현지에 거주하던 지인 부부와 일부 일정을 함께했을 뿐이라고 주장했다. 그러나 최동석이 이들과 함께한 2박 3일 여행과 자택 방문, 영화 관람 등을 부정행위의 근거로 제시했다고 밝혔다. 특히 항소심이 해당 행위들을 부정행위로 판단한 데 대해 박지윤은 동성애 자체를 인정하지 않고 성적 소수자도 이성과 부정행위를 할 수 있다는 시각에서 비롯된 판단으로 보인다며, "성적 취향이 다른 분들에게는 일부 모욕이 될 수 있다고 생각한다"고 조심스럽게 지적했다. 이어 "제 지인을 차마 강제 아우팅할 수 없기에 억울해도 참고 또 참았다"고 덧붙였다.

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딸에게 재산분할금 6000만원을 제안하며 항소 포기를 설득하도록 했다는 주장도 내놨다. 박지윤은 이혼소송 1심에서 최동석에게 15억원 이상의 재산분할금을 지급하라는 판결을 받았으며, 아이들의 교육과 향후 생활을 위해 항소할 수밖에 없었다고 설명했다. 그러자 최동석이 딸에게 문자로 연락해 재산분할금 중 6000만원을 주겠다며 엄마를 설득하도록 종용했다고 주장했다. 딸이 자신의 편을 들자 최동석이 SNS 맞팔 관계를 끊었고, 현재 큰딸은 두 달째 아버지와의 만남 및 면접교섭을 거부하고 있다고도 밝혔다.

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한편 제주지방법원은 최동석이 박지윤의 남성 지인 A씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 항소심에서 A씨가 최동석에게 위자료 3000만원을 지급하라고 판결했다. 재판부는 박지윤과 A씨가 2022년 11월 미국 여행 당시 같은 호텔 객실에 머물고 잠옷 차림으로 함께 영화를 시청한 행위 등이 부부의 정조 의무를 저버린 부정행위에 해당한다고 판단했다.

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박지윤은 1심에서는 자신을 상대로 한 청구가 부적법하다는 이유로 각하됐고, A씨에 대한 부정행위 주장은 인정되지 않아 기각됐다고 설명했다. 박지윤 측은 항소하지 않았지만 최동석이 항소했으며, 자신이 항소심의 당사자가 아니어서 판결문을 직접 받아보지 못했다고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com