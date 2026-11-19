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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 스릴러 영화 '폭설'(홍의정·박선우 감독, 루이스픽쳐스 제작)이 개봉 첫날 흥행 정상을 차지했다.

19일 오전 7시 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '폭설'은 개봉 첫날 5만8036명 관객을 동원, 시사회 포함 누적 관객 수 6만3695명을 기록하며 전체 박스오피스 1위에 올랐다.

개봉 전부터 뜨거운 관심을 모은 '폭설'은 쟁쟁한 화제작들을 제치고 개봉과 동시에 박스오피스 정상에 오르며 기분 좋은 출발을 알렸다. 배우들의 강렬한 연기 시너지와 탄탄한 이야기, 예측할 수 없는 전개가 어우러진 '폭설'이 얼어붙은 가을 극장가에 새로운 흥행 바람을 불러일으킬 전망이다.

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또한, '폭설'은 영화 실관람객 평가 지표인 네이버 실관람객 평점 9.6점(10점 만점)을 기록하고 있다. 영화를 관람한 관객들은 N차 관람을 예고하는 반응까지 이어지며 개봉 첫날부터 폭발적인 흥행 열기를 더하고 있다.

'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장과 새로 온 후임 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 김윤석, 구교환, 박수영, 노윤서가 출연했고 '소리도 없이'의 홍의정 감독과 박선우 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com