사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] MBC '전지적 참견 시점'에 데뷔 7년 만에 첫 관찰 예능에 출격한 있지(ITZY) 채령이 우아함 뒤에 숨겨진 극한의 효율 추구 일상을 공개한다.

오는 21일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 노시용, 연출 채현석·김해니·이다운·서예나·강연주, 작가 여현전) 425회에서는 자취 4년 차에 접어든 채령의 자취 하우스가 최초로 베일을 벗는다. 오랜 시간 채령과 함께해 온 매니저는 "평소 우아하고 여유로운 이미지와 달리, 실제로는 효율을 매우 중요시한다"라며, 1분 1초도 허투루 쓰지 않는 채령의 반전 일상을 제보해 관심을 집중시킨다.

채령의 아침은 시작부터 남다른 속도를 자랑한다. 양치질과 동시에 화장실 청소는 물론 청소기까지 돌리며, 아침부터 쉴 틈 없는 '멀티왕'의 면모를 뽐내는 것. 특히 락스를 꺼내 화장실 구석구석을 닦던 채령은 "수영장 냄새를 좋아한다"고 밝혀, 뜻밖의 '락스 러버' 취향까지 드러낸다. 우아한 이미지와는 사뭇 다른 채령의 반전 일상에 스튜디오도 웃음바다가 됐다는 후문.

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휴식을 취할 때도 채령의 '효율 추구'는 멈추지 않는다. TV를 시청하는 중에도 폼롤러, 레이저 제모기, 두피 괄사, 어깨 마사지기 등 애용하는 찐 관리템들을 총동원해 '자기관리 만렙' 면모를 뽐내는 것. 한 번에 최소 두 가지 일을 동시에 해내며, 아침 시간을 알차게 활용하는 채령에 참견인들마저 감탄을 금치 못했다는 후문이다.

하지만 채령에게도 예상치 못한 위기가 찾아오는데. 3개월 만에 주식창을 확인한 채령은 주식 상황에 그대로 얼어붙어 동공지진을 일으킨다고. 평소 효율을 최우선으로 여기던 채령마저 당황하게 만든 웃픈(?) 주식 투자 에피소드에 관심이 쏠리는 가운데, 과연 3개월 만에 확인한 채령의 주식 계좌에는 무슨 일이 벌어진 것일지 궁금증을 더한다.

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'극한의 효율 추구' 아침 루틴부터 반전 매력 가득한 자취 일상까지, 데뷔 7년 만에 처음 만나는 채령의 리얼한 하루는 21일 토요일 오후 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com