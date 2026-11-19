Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 쥬얼리 출신 조민아가 인공지능(AI) 부정행위 논란 속 뜻밖의 재평가를 받고 있다. 무려 31개의 자격증을 보유한 그가 10여 년 전 공개한 손때 묻은 수험서가 다시 주목받으면서 '진짜 공부한 흔적'이라는 호평이 이어지고 있다.

최근 세무사 시험 수석 합격자가 AI를 활용한 부정행위를 인정하면서 전문자격시험의 공정성을 둘러싼 논란이 확산했다. 이 과정에서 합격자가 공개한 수험서에 공부한 흔적이 거의 없다는 지적이 나왔고 반대로 밑줄과 필기로 가득한 조민아의 과거 수험서가 온라인에서 재조명됐다.

조민아는 지난 2015년 자신의 블로그를 통해 2013년 제24회 공인중개사 시험에 합격한 사실을 뒤늦게 공개했다. 당시 5개월도 채 되지 않는 기간 동안 독학해 1·2차 시험을 모두 80점대 이상의 성적으로 한 번에 통과했다고 밝혔다.

Advertisement

함께 공개한 사진이 눈길을 끌었다. 수험서는 여러 차례 그은 형광펜 밑줄과 손글씨 메모로 빼곡했고 연습장 역시 빈틈없이 필기로 채워져 있었다. 반복해서 펼쳐본 흔적이 고스란히 남은 책에서는 그가 쏟아부은 공부 시간을 짐작할 수 있었다.

조민아는 당시 "이 두꺼운 책들은 다 뭘까요? 제가 5개월 동안 잠자는 시간 6시간 빼고는 하루 종일 또 보고 또 봤던 책들입니다"라며 공부 과정을 소개했다. 이어 "늘 법조문을 들고 다니면서 하루 14시간 가까이 미친 듯이 공부했다"고 밝혔다. 온라인 강의를 반복해서 듣는 것은 물론 시험 준비에 집중하기 위해 전화 수신을 차단하고 카카오톡 알림까지 꺼둘 정도였다고 설명했다.

Advertisement

공부 열정은 일회성에 그치지 않았다. 조민아는 지난 7월 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에 출연해 자신이 취득한 자격증들을 공개했다. 당시 집 주방 벽면을 가득 채운 각종 자격증이 공개돼 놀라움을 안겼다.

Advertisement

조민아는 공인중개사뿐 아니라 제과·제빵, 요가, 심리상담 등 다양한 분야의 자격증을 취득한 것으로 알려졌다. 당시 그는 "공부하는 걸 좋아한다, 공부는 배신하지 않는다"며 배움에 대한 남다른 애정을 드러냈다.

Advertisement

이후에도 새로운 도전은 계속됐다. 조민아는 지난 17일 자신의 SNS를 통해 CS강사 임명장을 받은 근황을 공개했다. 그는 취득한 31개 자격증 중 하나가 CS강사 자격증이었다고 밝히며 "배움에 쏟은 열정은 언젠고 빛을 발하는 것 같습니다"라고 소감을 전했다.

현재 보험설계사로 활동 중인 조민아는 자기개발과 영업, 보험 등 여러 분야에서 강의 활동도 이어가고 있다. 걸그룹 활동 이후에도 꾸준히 새로운 분야에 도전하며 쌓아온 이력이 다시 관심을 끌고 있는 것.

Advertisement

누리꾼들은 "진짜 대단하다", "글을 읽으니 기분이 좋아진다. 멋있다", "필기와 연습장이 노력을 보여준다" 등의 반응을 보이며 조민아의 성실함에 박수를 보내고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com