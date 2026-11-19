사진 제공=KBS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] '백수 이세돌' 이세돌이 해발고도 151미터 '천사대교 특수 교량 점검'이라는 역대급 작업에 도전한다.

20일 방송되는 KBS2 예능 '백수 이세돌' 5화에서는 평소 고소공포증 없다는 이세돌이 지난 KBS 부산 총국의 로프공 청소보다 3배나 높은 해발고도 151m에 달하는 '천사대교 특수 교량 점검'에 나서는 모습이 공개된다.

케이블의 폭은 성인 어깨너비보다 좁고 표면이 둥글어 자칫 발을 잘못 디디면 떨어지고 말 것 같은 공포심을 자아내는 상황. 심지어 끝이 보이지 않는 케이블을 걸어서 통과할 뿐만 아니라 교량의 부식 상태와 미지의 손상을 찾아서 점검해야 하는 중대한 임무를 맡아 평범한 사람들은 오금이 저릴 수밖에 없는 작업이었다.

Advertisement

비현실적인 뷰와 끝없이 솟은 높이에 스튜디오에서 깜짝 놀란 눈으로 바라보던 장도연은 "구름과 닿게 생겼어"라고 감탄하고 정재형은 "와, 주저앉을 거 같아"라고 탄식한다. 이어 한상진은 "이건 이세돌의 위대한 도전이야. 진짜 너무 비현실적이야"라며 입을 다물지 못한다.

특히 지금까지 포기를 모르던 이세돌마저 얼굴이 새하얗게 변하며 한 발씩 떼기를 주저했다는 후문이어서 과연 평소 고소공포증이 없다고 큰소리치던 이세돌이 151m 상공에서 포기를 선언할 것인지, 그가 151m 상공을 걸어 특수 교량 점검까지 마칠 수 있을지 기대를 자아낸다. 보고도 믿을 수 없는 이세돌의 역대급 도전은 오는 20일 '백수 이세돌' 본방송을 통해 공개된다.

Advertisement

한편, '백수 이세돌'은 매주 금요일 오후 8시 30분 KBS2를 통해 방송된다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com