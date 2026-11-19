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[스포츠조선 김수현기자] 가수 서인영이 과소비를 반성하며 1400만원대 코트를 환불하고 2000만원을 기부했다.

지난 18일 공개된 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에서는 서인영이 병원 기부금 전달식에서 사과를 전하는 모습이 담겼다.

이날 서인영은 제작진으로부터 제한 시간 3시간, 현장 결제, 품목당 1개 구매 등의 조건이 걸린 한도 없는 카드를 건네받았다. 오랜만에 신용카드를 잡고 긴장한 속에서도 그는 조명, 코트, 주얼리, 가방 등을 빠르게 구매했다.

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서인영은 신용카드를 쓴 지 오래됐다며 긴장감을 드러내면서도, 청담동의 한 매장에서 조명, 코트, 주얼리, 가방 등을 둘러보며 빠르게 쇼핑을 이어갔다.

하지만 식당으로 이동한 서인영은 문득 자신의 과도한 소비를 후회하며 "나 어떡해? 지금 바꾸고 싶다. 환불하고 기부하는 게 좋을 거 같다"라며 반성의 의미로 3000만 원을 기부하겠다고 밝혔다.

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일주일 뒤 다시 만난 서인영은 아버지에게 "네가 지금 주제를 알고 주제에 맞게 해야지. 그럼 네가 그 돈을 쓰지 말고 기부를 했어야지"라고 혼났던 사연과 함께 당초 언급했던 3000만 원에서 금액을 조정해 2000만 원을 마련했다고 전했다.

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결국 서인영은 아버지의 말대로 1400만 원 코트를 환불 받았고,"아빠 말이 맞으니까 내 자신이 너무 싫은 거다. 그래서 코트를 환불받았다"고 고백했다.

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서인영은 4년 전 뇌졸중으로 어머니를 떠나보낸 일을 떠올리며 소아청소년 뇌질환 환자들을 돕고 싶었던 진심을 전하는 한편, 앞으로도 자신의 욕심 대신 선행을 이어가겠다며 연신 "죄송하다라고 고개 숙여 사과했다.

서인영은 "제가 또 돈 열심히 모아서 좋은 일 많이 하겠다"라며 "여러분 용서해주세요"라고 사과했다.

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한편 서인영은 오는 12월 26일 6세 연상의 NP 최지훈 대표와 결혼식을 올릴 예정이다.