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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김우빈이 tvN 새 토일드라마 '기프트'(민주·해주·성은 극본, 김규태·함승훈 연출)로 안방 시청자를 찾는다.

김우빈은 오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'를 선택한 이유로 대본의 매력을 꼽았다. 그는 "글이 참 좋았다. 저처럼 야구를 잘 모르는 분들도 편하게 즐길 수 있고, 야구를 좋아하시는 분들이라면 더 좋아하실 이야기라고 생각했다"라고 작품에 대한 첫인상을 밝혔다.

정민용이라는 인물을 표현하는 데 가장 중점을 둔 부분은 캐릭터의 변화와 그 과정에서 생기는 감정이었다. 김우빈은 "정민용이 믿는 세상이 정답이 아니라는 걸 깨닫고 변화하는 순간, 변한 정민용이 덕천고 학생들을 만나 조금씩 바뀌는 마음과 감정에 중점을 두었다"라고 전했다.

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야구 감독이라는 직업을 표현하기 위한 준비 과정도 밝혔다. 김우빈은 "다큐멘터리를 많이 찾아봤다"라며 "그분들의 모습과 행동, 마음가짐을 보며 또 다른 정민용을 하나씩 만들어 갔다"라고 설명했다. 이어 "의상과 헤어스타일 역시 정민용스러운 모습이 어떤 것일지 고민하며 하나씩 만들어 갔다"라고 덧붙여 캐릭터의 내외적인 완성도를 높이기 위해 기울인 노력을 엿보게 했다.

또한 서은수, 양현민 등 함께 출연한 배우들과의 호흡에 대해서도 남다른 애정을 표현했다. 김우빈은 "함께 출연하는 모든 배우가 참 따뜻하고 좋은 사람들이어서 촬영하는 내내 함께하는 순간들이 좋았다"라며 "함께하다 누군가 먼저 퇴근하는 순간이 올 때 가장 서운할 정도였다"라고 너스레를 떨기도 했다.

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끝으로 김우빈은 '기프트'가 자신에게 남긴 의미도 짚었다. 그는 "처음에 작가들을 만났을 때, 이 작품이 제목처럼 많은 분께 '선물 같은 작품'이 됐으면 좋겠다고 이야기 나눴었다"라며 "특별히 정해둔 모습보다 시청자분들께서 작품을 보시며 느끼시는 그대로 기억해 주셨으면 좋겠다"라고 전해 '기프트'에 대한 기대를 더했다.

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정이리이리 작가의 동명 웹툰을 드라마화 한 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌의 고교 야구부 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린 드라마다. 김우빈, 서은수, 양현민, 현봉식, 박상남, 이봉련, 박지아, 차빈, 한시현, 박성현, 한태하, 김건우 등이 출연한다. 오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com