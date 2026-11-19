10일 용산CGV에서 영화 '암살자들' 제작보고회가 열렸다. 포토타임 포즈를 취하고 있는 배우 이민호. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.10/

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[스포츠조선 정빛 기자] 이민호가 SBS 새 드라마 '버츄얼 러브(가제)'로 버추얼 아이돌이 된다.

SBS 2027년 하반기 새 드라마 '버츄얼 러브(가제)'는 "내가 싫어하는 직장 상사가 내가 사랑하는 최애라면?" 차가운 게임회사 디렉터에서 버추얼 아이돌로 변신한 차욱현과, 현실의 그를 싫어하면서도 가상 세계의 그에게 빠져든 탁소나의 아슬아슬한 이중생활을 그린 오피스 로맨틱 코미디다.

특히 '버츄얼 러브'는 최근 K팝 시장에서 주목받는 버추얼 아이돌을 소재로 현실과 가상 세계를 넘나드는 독특한 세계관을 선보인다. 플레이브(PLAVE), 이세계아이돌(이세돌) 등 버추얼 아이돌이 탄탄한 팬덤을 구축하며 가요계의 새로운 흐름으로 자리 잡은 가운데, 이러한 트렌드가 안방극장까지 확장된다는 점에서 눈길을 끈다. 여기에 현실에서는 질색하는 직장 상사가 가상 세계에서는 열렬히 사랑하는 '최애'라는 역설적인 설정이 더해져, 유쾌한 웃음과 색다른 설렘을 선사할 전망이다.

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이민호(왼쪽), 박규영. 사진제공=MYM엔터테인먼트,사람엔터테인먼트

글로벌 스타 이민호와 박규영의 첫 로맨스 호흡도 관심사다. 매 작품 독보적인 존재감을 보여준 두 배우가 이번 작품에서 어떤 새로운 얼굴을 보여줄지 관심이 쏠린다.

이민호는 게임회사 엔메이블의 1본부 총괄 디렉터 '차욱현' 역을 맡았다. 완벽주의적이고 까칠한 성격의 워커홀릭으로, 뜻밖의 계기로 버추얼 아이돌 막내 '단'이 되면서 잊고 지냈던 꿈과 마주한다. '별들에게 물어봐', '파친코', '더 킹: 영원의 군주', '푸른 바다의 전설' 등으로 국내외 시청자들의 사랑을 받아온 이민호가 이번 작품에서는 게임회사 디렉터와 버추얼 아이돌을 오가는 파격적인 변신을 선보인다.

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박규영은 게임회사 엔메이블의 기획/퍼블리싱 1팀 대리 '탁소나' 역으로 분한다. 일에는 열정적이지만 상사 차욱현만큼은 질색하는 인물로, 우연히 버추얼 아이돌 '단'에게 빠져 생애 첫 덕질을 시작한다. '사이코지만 괜찮아', '스위트홈', '셀러브리티', '오징어 게임' 등 장르를 넘나드는 작품에서 존재감을 보여준 박규영이 이번에는 사랑스러운 팬심과 현실 직장인의 면모를 오가는 활약을 예고한다.

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'버츄얼 러브'는 글로벌 시청자들의 사랑을 받은 '키스는 괜히 해서!', '멋진 신세계'에 이어 SBS가 선보이는 새로운 로맨스다. 버추얼 아이돌이라는 신선한 소재와 개성 넘치는 캐릭터, 이민호와 박규영의 첫 로맨스 호흡이 어우러져 또 어떤 매력의 SBS표 로맨스를 탄생시킬지 주목된다.

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SBS 새 드라마 '버츄얼 러브'는 2027년 하반기 시청자들을 찾아간다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com