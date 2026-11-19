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[스포츠조선 조민정 기자] 법학적성시험(LEET·리트) 최초 만점자 이진우 씨가 인공지능(AI) 부정행위 의혹을 해소하겠다며 예고한 수능 국어 공개 검증에 끝내 나타나지 않았다. 휴대전화까지 꺼진 채 연락이 두절되면서 대대적으로 준비했던 검증은 당사자 없이 종료됐다.

19일 서울 강남구에서 진행될 예정이었던 '2027학년도 대학수학능력시험 국어 영역 실시간 공개 검증'은 이 씨의 불참으로 무산됐다.

당초 이 씨는 이날 오전 8시까지 검증 장소에 도착해 소지품 반납과 환복, 금속탐지기 검사, 귀·코·입 내시경 검사 등을 받은 뒤 국어 문제 풀이와 채점 과정을 생중계할 계획이었다. 현장에는 입시학원 강사와 취재진 등이 참관인으로 참석했으며, 유튜브 생중계에도 수많은 시청자가 몰렸다.

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그러나 이 씨는 약속된 시각까지 모습을 드러내지 않았다. 주최 측이 여러 차례 연락을 시도했지만 휴대전화 전원이 꺼져 있어 연락이 닿지 않은 것으로 전해졌다.

공개 검증을 준비한 학원 측은 현장에서 이 씨의 행방에 대한 우려를 드러냈다. 관계자는 "많은 분들의 관심으로 이 검증에 못 온 거라고 생각되기에 이진우 씨가 잘 있는지 확인을 꼭 부탁한다"는 취지로 당부했다.

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특히 "이진우 씨는 MBC와의 인터뷰 이후에 짐을 싸서 나갔다는 이야기를 들었다"고 전하면서도, 현재까지 연락이 닿지 않아 정확한 상황을 확인하기 어렵다고 설명했다. 이 씨의 실제 소재와 불참 사유는 확인되지 않았다.

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주최 측은 전날에도 검증 진행 여부를 고민했다며 아쉬움을 드러냈다. 결국 "공개 검증은 일단 여기에서 마친다"고 종료를 선언하고, 이 씨의 국어 실력에 관해 별도로 논의하는 자리를 갖겠다고 밝혔다.

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앞서 이 씨는 지난 7월 치러진 2027학년도 리트에서 언어이해와 추리논증 전 영역 만점을 받아 화제를 모았다. 하지만 최근 세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위가 드러난 이후 이 씨가 공개한 시험지의 답안 수정 흔적 등을 놓고도 의혹이 제기됐다.

이에 이 씨는 부정행위 의혹을 부인하며 답안 수정 과정에 대해서는 시험 후반 집중력이 떨어져 발생한 실수라고 해명했다. 또한 수능 국어 문제를 강사와 취재진이 지켜보는 가운데 실시간으로 풀어 자신의 실력을 입증하겠다고 예고했다.

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그러나 직접 제안했던 공개 검증마저 무산되면서 이 씨가 어떤 경위로 불참했는지에 관심이 쏠리고 있다.

한편 서울경찰청 광역수사단은 지난 18일 이 씨의 시험 부정행위 의혹과 관련해 접수된 고발 사건들을 배당받아 수사에 착수했다. 이 씨를 '브레인코치'로 영입했던 입시업체 시대인재 역시 계약 해지 방침을 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com