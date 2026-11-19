사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 성폭행 의혹을 받고 있는 세계적인 라틴팝 가수 훌리오 이글레시아스(83)가 결국 법적 다툼을 벌이게 됐다.

AP통신이 18일(이하 현지시각) 확인한 법원 결정문에 따르면 스페인 고등법원은 이글레시아스를 상대로 제기된 성폭행 고소 사건에 대해 예비 증거가 충분하다고 판단해 형사 절차를 개시했다.

이번 고소는 국제 인권단체 '여성링크 월드와이드(Women's Link Worldwide)'가 피해를 주장하는 여성 2명을 대리해 제기했다. 두 여성은 2021년 이글레시아스가 소유한 카리브해 지역 자택에서 근무하던 당시 그로부터 성적·신체적 폭력을 당했으며, 모욕적이고 굴욕적인 대우도 받았다고 주장했다. 앞서 스페인 매체 엘디아리오와 미국 방송사 유니비전이 공동으로 이글레시아스의 부적절한 행위 의혹을 취재한 후 법적 대응으로 이어졌다.

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이글레시아스 측은 관련 의혹을 사실이 아니라고 부인해 오고 있다.

하지만 재판부는 제기된 의혹을 조사할 만한 초기 증거가 있다는 판단에 따른 결정이라면서 법원이 형사 절차를 개시했다고 해서 고소 내용의 신빙성을 인정하거나 혐의가 입증됐다는 의미는 아니라고 경계했다.

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검찰은 앞서 올해 스페인 법원에 관할권이 없다는 입장을 밝혔다. 의혹이 제기된 행위가 해외에서 발생했고 고소인들도 스페인에 거주하지 않는다는 이유에서다. 이에 두 여성은 이후 고등법원에 직접 고소장을 제출했고, 법원이 이를 받아들여 수사에 착수했다.

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법원은 여성 고소인 2명에게 2027년 2월 3일 직접 출석해 증언하라고 명령했다.

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한편 이글레시아스는 스페인 출신으로 1970~1980년대 미국을 비롯한 세계 음악 시장에서 큰 인기를 얻었다. 12개가 넘는 언어로 음반을 발표했으며, 전 세계 누적 음반 판매량은 3억장 이상으로 알려져 있다.

팝스타 엔리케 이글레시아스의 아버지인 그는 1988년 앨범 '운 옴브레 솔로(Un Hombre Solo)'로 그래미 어워드 최우수 라틴 팝 퍼포먼스상을 받았으며, 2019년에는 그래미 평생공로상을 수상했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com