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[스포츠조선 조민정 기자] 법학적성시험(LEET·리트) 최초 만점자 이진우 씨가 수능 국어 공개 검증에 끝내 나타나지 않은 가운데 검증을 주관한 학원 측이 그의 안위를 확인해 달라고 당부했다. 전날부터 연락이 끊긴 데 이어 MBC 인터뷰 이후 짐을 싸서 나갔다는 전언까지 나오면서 이 씨의 현재 상황에 관심이 집중되고 있다.

19일 오전 서울 강남구에서 진행된 '2027학년도 대학수학능력시험 국어 영역 실시간 공개 검증'은 당사자인 이 씨의 불참으로 결국 종료됐다.

이날 검증을 주관한 IDA입시연구소 측은 유튜브 생중계를 통해 이 씨와 연락이 닿지 않고 있다고 밝혔다. 이 씨는 오전 8시까지 현장에 도착하기로 했지만 약속된 시각이 지나도록 모습을 드러내지 않았고 휴대전화 전원도 꺼진 상태였다.

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특히 주최 측은 이 씨의 최근 행적과 관련해 새로운 이야기를 전했다. 관계자는 "이 씨가 MBC 취재진과 인터뷰한 뒤 짐을 싸서 나갔다는 말을 들었다"고 설명했다.

주최 측은 "많은 분들의 관심이 집중되면서 이 검증에 못 온 거라고도 생각되기에 이진우 씨가 잘 있는지 확인을 꼭 부탁한다"며 공개적으로 안위 확인을 요청했다.

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전날까지 검증을 취소해야 할지 고민했다는 관계자는 "공개 검증은 일단 여기에서 마친다"고 종료를 선언했다.

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이 씨는 앞서 지난 17일 MBC 등 취재진과 만나 자신을 둘러싼 AI 부정행위 의혹을 강하게 부인했다. 당시 그는 공개 검증을 통해 실력을 증명하겠다며 "어디 도망가지 않을 것"이라고 강조했다. 또 "실력으로 얼마든지 보여드릴 수 있다"며 경찰 수사에도 적극적으로 협조하겠다는 뜻을 전했다. 그러나 공개 검증 전날부터 주최 측의 연락을 받지 않았고, 검증 당일에도 현장에 나타나지 않았다.

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당초 이날 검증에는 입시학원 국어 강사와 언론사 취재진이 참관할 예정이었다. 이 씨는 소지품을 반납한 뒤 금속탐지기와 귀 내시경 검사 등을 받고 수능 국어 문제 풀이부터 채점까지 전 과정을 공개하기로 했다.

한편 이 씨는 2027학년도 리트 전 영역 만점을 기록해 화제를 모았으나 최근 AI를 활용한 시험 부정행위 의혹이 제기되면서 경찰수사 대상에 올랐다. 이 씨는 관련 의혹을 부인하고 있고 부정행위 여부는 아직 밝혀지지 않았다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

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