결혼 전인 2007년 나란히 공식 석상에 함께 한 박지윤(왼쪽)-최동석 아나운서. 이때만 해도 예비 잉꼬 부부로 기대받던 두 사람이다. 연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] "딸에게 6000만원을 주겠다며 엄마를 설득하라고 했다."

전 아나운서 박지윤과 최동석의 이혼소송이 끝내 친딸에까지 번졌다. 두 사람의 재산 분할을 둘러싼 갈등이 자녀를 둘러싼 폭로로 이어진 모양새다.

박지윤은 19일 자신의 SNS를 통해 최동석이 딸에게 재산분할금 중 6000만원을 주겠다며 자신의 항소 포기를 설득하도록 종용했다고 주장했다.

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이어 "딸이 제 편을 들자 SNS를 차단했고, 큰딸은 아빠와의 만남을 두 달째 거절하고 있다"고 폭로했다.

두 사람 사이에는 딸(16)과 아들(12)이 있다. 양육권은 박지윤에게 주어졌다. 때문에 최동석은 그간 면접 교섭을 통해 두 자녀를 만나온 것으로 알려졌다.

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특히 최동석은 지난 8월 자신의 SNS에 "어려서부터 딸은 내 얘기 듣는걸 좋아했다. 대화가 참 재미있고 예쁘다"는 글을 올리는가 하면, 딸과 함께 떠난 여행 사진을 공개하는 등 각별한 애정을 드러냈던 만큼 더욱 충격적인 폭로다.

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두 사람의 갈등은 최근 상간 관련 소송에서 새로운 변곡점을 맞았다.

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최동석은 이혼 과정에서 상간자로 지목한 A씨와의 위자료 손해배상 소송 항소심에서 일부 승소했다. 앞서 박지윤과 최동석은 서로 상대방의 상간자로 각각 한 명씩을 지목해 소송을 벌였지만, 두 사람 모두 1심에서 패소했다. 박지윤은 1심 판결을 받아들였지만 최동석은 항소했고, 결국 2심에서 일부 승소 판결을 받아냈다.

"내가 불륜남이 되는 건 억울하다. 오명을 뒤집어쓴 만큼 가만히 있을 수는 없었다"고 주장했던 최동석에게는 의미 있는 결과일 수밖에 없다.

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다만 이는 최동석과 A씨 사이의 손해배상 판결이다. 현재 진행 중인 박지윤과 최동석의 이혼 및 재산분할 소송과는 별개이며, 이번 판결만으로 박지윤의 법적 책임이 인정된 것은 아니다.

그런데 이 같은 상황에서 박지윤이 작심 폭로에 나선 것.

박지윤은 "이혼소송 1심에서 재산분할로 15억원 이상을 최동석에게 지급하라는 판결이 나왔다. 아이들 교육을 마치려면 항소할 수밖에 없었다"고 밝혔다.

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이어 "그러자 최동석이 딸에게 연락해 재산분할로 받는 돈 중 6000만원을 주겠으니 엄마에게 항소를 포기하도록 설득하라고 종용했다"며 "이 과정에서 딸이 제 편을 들었고, 최동석은 딸과 맞팔 중이던 SNS를 차단했다. 딸은 아빠와의 만남을 두 달째 거부하고 면접교섭도 하지 않는 상황"이라고 주장했다.

양육비와 교육비 문제도 꺼내 들었다. 박지윤은 "일체의 양육비와 교육비를 받은 적이 없다. 이혼소송 이후 수익이 현저히 줄어들었고, 국제학교 재학을 원하는 아이들과 3년 이상 온전히 제 힘으로 살아가기에는 턱없이 부족하다"고 토로했다.

그동안 두 사람은 SNS를 통해 간간이 자녀들을 언급해왔다. 서로 부모로서의 애틋함을 드러내거나 상대방을 향한 불편한 심경을 내비치는 수준이었다. 하지만 이번에는 다르다. 재산분할을 둘러싼 갈등 한복판에 딸이 직접 등장했고, 부녀 관계까지 언급되면서 아이들이 부모의 이혼 분쟁에 깊숙이 얽히는 모양새가 됐다.

박지윤은 "더 이상 저 혼자만의 명예는 중요하지 않다. 다만 아이들의 엄마로는 떳떳하게 살고 싶다. 아이들이 원하는 삶을 이뤄주고 싶다"고 강조했다. 자신의 명예보다 아이들의 미래를 앞세운 발언이지만, 결국 자녀를 둘러싼 두 사람의 갈등이 어디까지 번질지 우려를 키우고 있다.

상간 관련 의혹에 대해서도 박지윤은 여전히 강경한 입장이다. 그는 "동성부부와 2박 3일 여행을 함께 한 행위, 그들의 집을 방문한 행위, 영화를 본 행위가 부정행위라는 것은 성적 취향이 다른 분들에게는 일부 모욕이 될 수 있다고 생각한다"며 관련 의혹을 거듭 부인했다.

한편 박지윤과 최동석은 KBS 아나운서 출신 부부다. 2009년 결혼해 두 자녀를 뒀지만 2023년 파경을 맞았고, 현재 이혼 및 재산분할 소송을 진행 중이다. 소송 과정에서 결혼 당시 SNS 사진 유출을 비롯해 서로를 향한 상간 의혹과 사생활 폭로가 이어지며 진흙탕 싸움이 계속되고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com