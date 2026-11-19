Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 마약 투약 혐의로 실형을 복역했던 작곡가 겸 방송인 돈스파이크가 출소 이후 사뭇 달라진 비주얼의 근황을 공개해 이목을 끌고 있다.

돈스파이크는 지난 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 별다른 문구 없이 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 흑백 사진에는 그가 직접 운영 중인 식당을 배경으로 어두운 톤의 상의에 앞치마를 착용한 채 팔짱을 끼고 정면을 바라보는 모습이 담겼다.

Advertisement

차분하고 진중한 분위기 속에서 무엇보다 시선을 사로잡은 것은 몰라보게 달라진 외모다.

과거 방송 활동 시절의 후덕한 풍채와 달리 한층 갸름해진 볼살과 날렵하게 드러난 턱선이 돋보였으며, 목 주변으로 깊게 패인 주름도 포착됐다.

Advertisement

트레이드마크인 삭발 머리와 안경 스타일은 여전했지만, 전반적으로 살이 쏙 빠져 수척해진 인상이 눈길을 모았다.

Advertisement

누리꾼들은 "못 알아 볼 뻔", "살이 많이 빠졌네", "그래도 카리스마는 여전" 등의 반응을 보였다.

Advertisement

현재 연예계 활동을 사실상 멈춘 돈스파이크는 외식업 현장에 전념하며 제2의 삶을 이어가고 있다.

그는 지난 9월 경북 경주시 감포읍 해안 일대에 자신의 이름을 내건 식당 문을 열며 자영업자로 변신했다. 당시 개업 소식이 알려지자 전과를 향한 싸늘한 시선과 형기를 마친 뒤 생계를 꾸려가는 행보를 존중해야 한다는 의견이 교차하며 화제를 낳기도 했다.

Advertisement

앞서 돈스파이크는 2021년 말부터 이듬해까지 약 4,500만 원 상당의 필로폰을 매수하고 수차례 투약한 혐의로 재판에 넘겨졌으며, 2022년 9월 서울 강남구의 한 호텔에서 현행범으로 체포됐다. 이후 징역 2년의 실형을 선고받고 복역한 뒤 지난해 2월 만기 출소했다.

narusi@sportschosun.com