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[스포츠조선 정유나 기자] 회사의 전 직원이 노동 착취를 주장해 논란에 휩싸였던 유명 키즈 크리에이터 헤이지니(강혜진)가 약 한 달 만에 유튜브에 새 영상을 올리며 복귀했다.

헤이지니가 운영하는 키즈 유튜브 채널 '헤이지니'에는 18일 오후 새 영상이 공개됐다. 개인 일상을 담는 유튜브 채널 '혜진쓰'에도 같은 날 새로운 영상이 올라왔다.

헤이지니는 영상에서 15개월 된 둘째 아들 승유를 돌보는 육아 일상을 공개했다. 호기심이 많고 겁 없는 승유는 집 안 곳곳을 누비며 활발한 모습을 보였고, 헤이지니는 첫째와 확연히 다른 둘째의 성향에 놀라움을 드러냈다.

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또한 영상 고정 댓글을 통해 수능 수험생들을 응원하는 메시지를 남기기도 했다. 약 한 달 만에 전해진 근황에 구독자와 팬들은 반가움을 표하며 복귀를 환영했다.

앞서 전 직원 A씨는 헤이지니가 운영하는 회사에서 연봉 2000만원을 받고 근무했지만, 별도의 야근 수당 없이 하루 최대 16시간씩 일했다고 주장했다. 영상 대본 작성부터 번역, 성우 섭외, 더빙 감독, 편집 및 업로드까지 중국어 채널 운영 전반을 홀로 담당했다는 것.

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A씨는 과도한 업무로 공황장애와 우울증 등을 진단받았으며, 2020년 1월 산업재해를 인정받았다고 밝혔다. 이후 또 다른 전 직원 B씨도 주말 근무에 대한 대체휴무 부재, 무제한 야근, 퇴사 압박 등을 폭로하면서 논란이 확산됐다.

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이에 헤이지니 측은 연봉 25% 인상과 상여금, 주거비 지원 등을 제공했으며 자율 근무와 휴식을 보장했다고 반박했다. 산재 신청을 방해한 사실도 없다며 외부 공인노무사를 연결해 신청 절차를 안내했다고 해명했다.

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아울러 공인노무사의 자문을 받아 노동환경과 관련 제도를 지속적으로 정비하고 있으며, 이번 사안을 계기로 부족한 부분을 개선하겠다는 입장을 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com