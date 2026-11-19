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[스포츠조선 조지영 기자] 쿠팡플레이 시리즈 '가족계획'(김정민 극본·연출)이 시즌2로 돌아온다.

'가족계획' 시즌2가 세상 어디에도 없는 삐리한 가족이 더욱 단단해진 모습으로 돌아온다. 가족의 중심에서 상황을 주도하는 엄마 영수(배두나)를 비롯해 할아버지 강성(백윤식), 남매 지훈(로몬)과 지우(이수현) 그리고 삼촌 철용(박병은)까지 합류하며 빈틈없는 완전체가 되었다.

남들이 보기엔 여전히 어딘가 수상하고 범상치 않지만, 서로를 아끼는 마음도, 서로를 지키는 방식도 보통은 아니다. 진짜 가족이 되어가는 영수네 가족이 거침없는 행동력과 자비 없는 호흡으로 얼마나 대담하고 파격적인 가족계획을 발동시킬지 기대가 모인다.

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공개된 스틸은 평범한 듯 평범하지 않은 영수네 가족의 일상을 담아 눈길을 끈다. 한 테이블에 둘러앉아 편안한 시간을 보내는 모습부터 서로를 꼭 끌어안은 모습은 이 삐리한 가족이 얼마나 가까워졌는지를 보여준다. 때로는 티격태격 엉뚱한 소동을 벌이지만, 누군가 가족을 건드리는 순간 이들은 한 치도 망설이지 않는다. 서로를 지키기 위해서라면 어디든 가고, 무엇이든 한다.

무엇보다 눈길을 끄는 것은 좀처럼 감정을 드러내지 않았던 영수의 뜻밖의 미소다. 언제나 냉정하고 서늘한 얼굴로 가족을 사수해 왔던 영수가 가족 앞에서 웃는다. 가족을 지키기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않았던 영수의 집요한 모성애가 과거의 진실을 마주한 뒤 어떤 결단을 내릴지 궁금해진다.

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여기에 삼촌 철용의 합류는 영수네 가족의 화목한 일상에 또 다른 변수를 더한다. 등장부터 범상치 않은 비주얼과 압도적 존재감을 드러내는 철용이 가족들과 어우러지며 독보적인 케미를 예고한다. 서로에게 익숙해질 대로 익숙해진 가족들 사이에 낯선 인물이 투입되면서, 더욱 시끌벅적하고 예측 불가해질 영수네 가족의 관계에도 기대가 모인다.

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'가족계획' 시즌2는 새로운 도시에서 과거를 감춘 채 살아가던 영수네 가족이 과거의 진실을 마주한 영수와 함께 악의 근원을 추격하여 마침내 복수를 펼치는 이야기를 그린 작품이다. 배두나, 백윤식, 박병은, 로몬, 이수현 등이 출연했고 전편의 극본을 맡은 김정민 감독이 극본과 연출을 맡았다. 오는 12월 18일 쿠팡플레이에서 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com