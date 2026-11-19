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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 예능 시리즈 '피지컬: 아시아'가 시즌2로 돌아온다.

아시아 각국이 명예와 자존심을 걸고 승부를 벌인 '피지컬: 아시아'가 '피지컬: 아시아 시즌2 - 언브로큰'(이하 '피지컬: 아시아2')이라는 제목으로 더 치열해질 대결을 예고한다.

'피지컬: 아시아'는 '피지컬' 시리즈의 첫 국가대항전으로 지난해 10월 공개된 후 전 세계를 뜨겁게 달궜다. 한국과 아시아 각국의 문화를 담은 거대한 퀘스트는 경이로웠고, 피지컬 선수들이 인간의 한계를 뛰어넘으며 보여준 도전정신은 깊은 감명을 선사했다. 서로를 존중하는 뭉클한 스포츠맨십과 국기를 걸고 뭉친 단단한 팀워크, 그리고 각국의 다채로운 전략과 전술로 엇갈린 승패는 도파민을 자극했다. 피 끓는 국가대항전에 전 세계가 열광했다.

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'피지컬' 시리즈는 세 시즌 연속 글로벌 TOP 3라는 눈부신 성과를 기록하며 다시 한 번 피지컬 서바이벌 최강자다운 면모를 과시했다.

한국 서바이벌 예능 포맷의 힘을 보여준 '피지컬' 시리즈는 글로벌로 무대를 점점 넓히고 있다. '피지컬 100: 멕시코'와 '피지컬 100: 이탈리아'가 각국의 문화와 전통을 더한 독자적인 현지화에 성공하며 공개 후 각각 2주 연속 글로벌 TOP 10에 올랐다. 여기에 미국, 프랑스, 스웨덴판도 제작을 확정하며 각국의 다양한 특색을 더한 '피지컬' 새로운 시리즈의 탄생을 예고하고 있다. 무엇보다도 큰 사랑을 받은 '피지컬 100: 멕시코 시즌2' 제작이 확정되며 '피지컬' 시리즈의 글로벌 확장성을 다시 한번 증명하고 있다.

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전 세계가 사랑하는 '피지컬' 시리즈의 국가대항전인 '피지컬: 아시아2'는 더 커진 스케일과 업그레이드된 퀘스트로 2027년 전 세계 시청자들을 찾을 예정이다. 베일에 싸인 아시아 각국의 최강 피지컬들이 국기를 걸고 맞붙는다는 점에서 또 한번의 뜨거운 명승부를 기대케 한다.

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'피지컬: 아시아2' 장호기 PD는 "시청자들이 국가의 명예를 걸고 경쟁하는 선수들의 뜨거운 열정과 자부심, 그리고 개인의 한계를 넘어 팀으로서 만들어내는 놀라운 드라마에 많은 관심 보내주셔서 다시 한번 감사하다"?라고 시즌2를 기다리는 전 세계 시청자들에게 고마운 마음을 전했다.

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이어 장 PD는 "시즌2도 지난 시즌들과는 완전히 다른 세계를 새롭게 설계했고 '피지컬' 시리즈의 새로운 시그니처가 될 수 있는 퀘스트들을 개발했다"라며 "단순히 규모를 키우는 것을 넘어, 국가대항전이기에 가능한 새로운 전략과 매치업 그리고 예측할 수 없는 승부를 보여드릴 예정이다. 시즌1을 뛰어넘는 더욱 압도적인 대결과 시즌2에 새롭게 참전한 더 강력한 선수들의 진정성 있는 이야기를 기대해 주시기 바란다"라고 밝혀 기대를 더했다.

'피지컬: 아시아 시즌2 - 언브로큰'은 전편에 이어 장호기 PD가 연출을 맡는다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com