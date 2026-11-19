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[스포츠조선 김수현기자] 오는 12월 재혼을 앞둔 가수 서인영이 "이번에도 프러포즈를 안 받았다"고 깜짝 고백하며 방송에서 뜻밖의 재혼 소식 비하인드를 전한다.

오늘(19일) 밤 9시 방송되는 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대'(연출 이지선, 제작 스튜디오브레이브) 8회에서는 방송인 양상국이 일일 수강생으로 출연해 서인영, 미미미누와 함께 다양한 이색 액티비티의 세계를 탐구한다.

이날 미미미누는 양상국이 유럽 축구 직관을 위해 총 3천만 원을 투자했으며, 강남 고급 아파트 테니스장에 고급 스포츠카를 타고 다니고, 레이싱 팀에 10년째 소속된 현역 레이서라고 소개해 서인영을 놀라게 한다. 럭셔리 스포츠 마니아이자 '개이서(개그맨+레이서)'인 양상국은 "과장이 많이 됐다"면서도 "실제로 3천만 원을 쓰긴 썼다"고 밝히며 자신을 둘러싼 이야기에 적극적으로 해명한다. 또 자신을 '에겐남'이라고 소개하며 "내성적인데 입금이 되면 테토인 척하는 것이다"라고 '패션 테토'의 면모를 드러내 웃음을 안긴다.

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이와 함께 서인영은 양상국과 10년 전 뜻밖의 인연을 공개한다. 서인영은 "사람이 힘들 때 정이 든다"며 양상국과 각별한 우정을 쌓게 된 사연을 전해 관심을 모은다.

본격적인 수업에서는 2030세대 사이에서 유행하는 다양한 액티비티가 소개된다. 미미미누가 최근 개운산행 열풍을 언급하며 에베레스트 입산료가 성수기 기준 1인당 약 2100만 원(1만 5000달러)에 달한다고 밝히자 서인영과 양상국은 놀라움을 감추지 못한다. 특히 양상국은 "에베레스트 너무 했다. 누가 올라가냐"며 거침없는 반응을 보여 웃음을 자아낸다.

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또한 피트니스 레이스 대회 도중 대변 실금을 한 참가자의 사례가 소개돼 모두를 놀라게 한다. 이에 현역 레이싱 선수인 양상국에게 경기 중 비슷한 돌발 상황이 발생한다면 어떻게 대처할 것인지 질문이 이어지자, 양상국은 자신만의 경기 당일 원칙을 공개해 궁금증을 높인다.

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이색 액티비티 중 하나로 '다리 찢기 학원'이 소개되자 서인영은 "연습생 시절 다리를 억지로 찢어서 허벅지 핏줄이 다 터졌다"고 고백해 모두를 놀라게 한다. 이어 세 사람은 직접 유연성 측정 테스트에 나서며 예상 밖의 유연성을 선보인다.

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전 세계적으로 인기를 끌고 있는 사우나 열풍도 살펴본다. 서인영은 과거 사우나를 즐겼던 자신만의 방법을 떠올리며 "나는 방을 잡고 밤새서 놀았다. 예약을 한 뒤 친구들을 모이라 해서 식혜 한 잔을 때리며 밀린 때와 수다를 해결했다"고 회상한다. 이와 함께 사우나에서 자신을 알아보는 사람을 만났을 때의 대처법까지 공개할 예정이다.

이어 멀티 러너 열풍이 소개되는 가운데, 미미미누는 추운 날씨에도 실내에서 러닝과 요가, 명상, 공연까지 즐길 수 있는 종합 스포츠 페스티벌 '비템포 코리아 2026 X F45(BEATEMPO KOREA)'를 소개한다. 이에 서인영은 "어디냐. 이거 내 스타일이다"며 뜨거운 관심을 보이고, 양상국에게도 적극 추천했다는 후문이다.

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또한 2인 1조 달리기 대회에서 우승한 뒤 상대방에게 프러포즈한 커플의 사연이 소개되자 서인영은 "이번에도 프러포즈를 안 받았다"고 깜짝 고백한다. 이에 양상국은 "결혼하냐? 언제 하냐"며 서인영의 재혼 소식을 뒤늦게 접하고 놀라 웃음을 자아낸다.

원조 트렌드세터 서인영과 MZ 트렌드 분석가 미미미누가 요즘 유행을 두고 거침없는 썰전을 펼치는 세대 격돌 트렌드 토크쇼 '서인영의 유행꼰대''는 매주 목요일 밤 9시 E채널에서 방송된다.

한편 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했지만 이듬해 이혼했으며, 오는 12월 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)의 최지훈 대표와 재혼한다.