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[스포츠조선 조민정 기자] 법학적성시험(LEET·리트) 최초 만점자 이진우 씨가 인공지능(AI) 부정행위 의혹에 이어 이번에는 과거 구치소 수감 전력과 관련한 증언까지 등장했다. 그의 개명 전 이름과 생년월일이 일치하는 공갈 사건 판결문이 확인됐다는 단독 보도가 나오면서 논란이 새로운 국면을 맞았다.

19일 JTBC 단독 보도에 따르면 이 씨와 과거 구치소에서 같은 방을 사용했다고 주장하는 재소자 A씨가 등장했다.

A씨는 JTBC와의 인터뷰에서 "이씨가 성균관대 수학과를 다닌다고 했다"며 "사기로 돈을 모아 학습교재를 만드는 게 목표라고 했다"고 주장했다. A씨는 이 씨가 단순히 생활비를 벌기 위해 사기 범죄를 저지르는 것이 아니라고 이야기했다며 당시 들었다는 말을 전했다.

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더욱 눈길을 끄는 것은 JTBC가 확인했다고 밝힌 판결문. JTBC는 이 씨의 개명 전 이름과 그가 공개한 수험서에 기재된 생년월일이 일치하는 판결문 여러 건을 확보했다고 보도했다.

해당 판결문에는 2022년 피해자들을 속이고 협박해 금전을 갈취한 공갈 등의 혐의로 징역 6개월을 선고받은 내용 등이 담긴 것으로 전해졌다.

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JTBC에 따르면 판결문 속 인물은 동종 범죄 전력이 3차례 있었고 집행유예를 선고받고 불과 두 달 만에 비슷한 수법으로 또 범죄를 저질러 징역형을 선고받았다.

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이번 증언이 더욱 주목받는 이유는 이 씨가 실제로 학습교재를 출간해 판매하고 있기 때문이다. 이 씨는 리트 만점 이력을 바탕으로 자신의 공부법을 담은 자기계발서 '브레인악셀'을 출간했다. 해당 책은 온라인 서점 자기계발 분야 베스트셀러에 오르기도 했다.

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앞서 이 씨는 리트 전 영역 만점으로 유명세를 얻었지만 최근 스마트 안경 등 AI 기기를 활용한 시험 부정행위 의혹이 제기되면서 논란의 중심에 섰다. 이 씨는 부정행위를 하지 않았다며 실력으로 증명하겠다는 입장을 밝혀왔다.

그러나 이날 오전 예정됐던 수능 국어 실시간 공개 검증에 끝내 나타나지 않았다. 주최 측은 이 씨의 휴대전화가 꺼진 상태로 연락이 닿지 않는다며 검증을 종료했다. 여기에 구치소 동료를 자처한 인물의 증언과 공갈 사건 판결문 보도까지 더해지면서 이 씨를 둘러싼 의혹은 더욱 커지는 모양새다.

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JTBC는 이 씨에게 과거 수감 전력 등을 확인하기 위해 전화와 문자로 여러 차례 연락했지만 답변을 받지 못했다고 밝혔다.

한편 JTBC는 이날 오후 6시 30분 방송되는 '뉴스룸'을 통해 확보한 판결문의 구체적인 내용과 관련 증언을 추가 공개할 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com