이미지 출처='허경환의 유행쇼'

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[스포츠조선 김소형 기자]배우 이세영이 8kg 감량 비결로 탄수화물을 줄인 식단 관리를 꼽았다.

이세영은 지난 18일 유튜브 채널 ggzz의 '허경환의 유행쇼'에 출연해 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 맡은 라스타 역을 위해 외모 관리에 공을 들였다고 설명했다.

이세영은 원작 웹툰을 보고 라스타는 무엇보다 예뻐야 한다고 생각했다며 "내가 할 수 있는 한 최선을 다해 예뻐지자고 생각해 관리를 진짜 열심히 했다"고 말했다. 극 중 라스타의 뽀얀 피부를 표현하기 위해 선스프레이와 선크림도 수시로 발랐다고 덧붙였다.

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몸매 관리와 관련해서는 전작 '모텔 캘리포니아' 종영 후 체중이 8kg가량 늘었다며 다이어트 과정을 공개했다. 감량 비결로는 "단백질은 유지하면서 탄수화물을 줄이는 방식으로 식단 관리를 했다"고 밝혔다. 특히 탄수화물 섭취를 제한하는 식단을 이어가면서 체중 감량은 물론 피부 상태까지 좋아졌다고 전했다.

이세영이 맡은 순수하고 천진난만한 외모의 라스타는 도망 노예 출신으로 황제 소비에슈(주지훈)의 총애를 받아 신분 상승을 이루지만, 황후 나비에(신민아)의 자리를 위협하며 욕망과 야망을 드러내는 인물이다. 이세영은 기존의 선한 이미지와 다른 악역 라스타를 설득력 있게 소화하며 작품의 주요 화제 인물로 주목받고 있다.

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한편 '재혼 황후'는 글로벌 누적 조회수 약 29억7000만 회를 기록한 동명의 인기 웹소설·웹툰을 원작으로 한 작품이다. 지난 11월 4일 공개된 이후 글로벌 시청자들의 관심을 모았으며, 공개 첫날 디즈니+ 국내 톱10에 진입하고 플릭스패트롤 글로벌 TV쇼 순위에서도 상위권에 올랐다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com