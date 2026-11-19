※<정빛의 그저, 빛> 웃음과 감동이 공존하는 예능의 세계, 정빛 기자가 반드시 비추어 보아야 할 특별한 프로그램과 그 안의 이야기를 환하게 조명합니다.

'도라이버' 멤버들. 주우재, 장우영, 김숙, 홍진경, 조세호(왼쪽부터). 사진 출처=스튜디오 투쁠 SNS

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[스포츠조선 정빛 기자] 한 번의 이별을 겪고 기적처럼 다시 만났던 이들이 또다시 작별을 앞두고 있다. 그런데 이번에는 팬들이 먼저 움직였다. 프로그램 팬들이 직접 종방연을 마련하는 이례적인 풍경이 펼쳐진다.

넷플릭스 예능 프로그램 '도라이버' 팬카페 '공구박스'는 오는 21일 서울 홍대 가온스테이지에서 종영 기념 행사 '도라이버 잘했어요'를 개최한다. 마지막 회를 함께 시청하는 자리를 넘어, 지난 5년간 프로그램과 동행해 온 팬들이 서로의 추억을 나누고 마지막을 축하하는 자리다.

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이날 행사는 오후 5시 입장해, 오후 6시 '도라이버' 마지막 회를 함께 관람한다. 오후 7시부터 팬들이 직접 준비한 이벤트가 펼쳐진다. 팬들은 방송 속 장면들을 되짚는 '도라이버 덕력고사', 가장 기억에 남는 순간과 에피소드를 선정하는 '공구박스 어워즈'를 비롯해 경품 추첨, 기념 포토존, 단체사진 촬영 등 다양한 프로그램을 구상 중이다. 여기에 직접 제작한 기념 굿즈까지 마련, 마지막을 더욱 특별하게 장식할 계획이다. 드레스코드 역시 '도라이버' 로고를 상징하는 빨강, 초록, 노랑, 파랑 네 가지 색상이다.

사진출처='도라이버' 팬카페 공구박스

무엇보다 이번 행사는 제작진이나 출연진이 아닌 팬들이 주도했다는 점에서 특별하다. 행사 이름도 '도라이버 잘했어요'. 아쉬운 이별 앞에서 슬퍼하기보다, 그동안 마음껏 웃게 해준 프로그램에 따뜻한 박수를 보내겠다는 팬들의 마음이 담겼다.

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팬카페 측은 "'홍김동전' 시절부터 지금의 '도라이버'까지, 팬들이 함께하는 크고 작은 만남과 이벤트가 이어져 왔다"며 "앞으로 언제 또 이렇게 다 함께 모일 기회가 찾아올지 모르니까"라고 털어놨다.

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그러면서 "이번만큼은 조금 더 큰 공간에서, 더 많은 팬분들과 함께 웃고 즐기며 도라이버의 마지막 방송을 특별하게 기억하고 싶었다"라고 덧붙였다.

'홍김동전' 마지막화 방송화면 캡처

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팬들이 직접 마지막을 준비하는 데에는 '도라이버'만의 특별한 서사가 있다. 그 시작은 2022년 KBS2 '홍김동전'이었다.

김숙 홍진경 조세호 주우재 장우영 다섯 멤버는 온몸을 던지는 분장과 벌칙으로 정통 버라이어티의 진수를 보여줬다. 함께 구르고 웃으며 쌓은 시간만큼, 다섯 사람의 호흡은 단단해졌다.

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영원할 것 같던 시간에도 끝이 찾아왔다. 2024년, 프로그램이 폐지되며 눈물의 작별을 고해야 했다.

팬들도 쉽게 받아들이지 못했다. 폐지 소식이 전해지자 KBS 시청자 게시판에는 폐지 반대 청원이 쏟아졌고, 여의도 KBS 앞에서는 트럭 시위까지 벌어졌다. 프로그램을 지키기 위해 팬들이 직접 거리로 나선 것.

그러나 끝내 폐지 결정을 뒤집지는 못했다. 그리곤 마지막 회에서 멤버들은 동전을 던졌다. "앞면이 나오면 다시 돌아온다"는 간절한 약속이었다.

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'도라이버' 스틸. 주우재(왼쪽), 김숙. 사진제공=스튜디오투쁠

기적은 1년 만에 찾아왔다. 2025년 2월, 이들은 넷플릭스 '도라이버'로 다시 뭉쳤다. 첫 장면은 약속했던 동전의 앞면이었다. 한 번의 이별을 견뎌낸 팬들에게 이보다 뭉클한 귀환은 없었다.

재회의 기쁨은 흥행으로 이어졌다. 돌아온 '도라이버'는 넷플릭스 '오늘 대한민국 톱10' 1위를 꿰찼고, 지난 7월 열린 제5회 청룡시리즈어워즈 예능 최우수작품상 후보에도 올랐다. 한 번의 이별에도 식지 않았던 팬들의 사랑이 다시 한번 빛을 발한 셈이다.

이 프로그램이 특별했던 건 출연진에게도 마찬가지였다. 앞서 제5회 청룡시리즈어워즈 우수남자예능인상을 받은 주우재는 스포츠조선과의 인터뷰에서 '도라이버'를 두고 "안쓰러운 프로그램"이라고 표현했다.

그는 "일단 한 번 뜨거운 인사를 나눴었다"며 "그 기억 때문에 서로 조금 더 애틋함이 있는 것 같다"고 털어놨다. 한 번의 이별을 경험했기에 다시 함께할 수 있는 시간이 더욱 소중했다는 의미였다.

특히 주우재는 자신의 수상에 팬들의 힘이 컸다며 "저희 '공구박스' 분들이 밀어주신 것 같다. 실제로 그게 맞았더라. 팬분들이랑 공구박스 분들이 밀어줘서 진짜 받았구나라는 걸 알게 됐다"고 고마움을 전하기도 했다.

김숙 역시 '도라이버'의 남다른 의미를 강조한 바 있다. '도라이버'로 제5회 청룡시리즈어워즈 최우수여자예능인상을 수상한 김숙은 "한 번 끝난 프로그램의 출연진이 다시 모이는 것도 어려운데, 오디오 감독님, 카메라 감독님, 조명 감독님, 작가, PD까지 전부 예전 멤버 그대로다. 다들 다른 일이 들어오는 걸 제쳐두고 이 프로그램에 뭉친 건데, 사실 이러기가 쉽지 않다"고 말했다.

'도라이버' 마지막 방송 예고 티저. 사진제공=스튜디오투쁠

이렇게 어렵게 다시 만났지만, '도라이버'는 여섯 번째 시즌을 끝으로 막을 내린다. 제작사 스튜디오투쁠은 종영을 알리며 "전생의 인연부터 생각하면 무려 5년을 함께해 온 프로그램"이라며 "남다른 서사와 관계성이 쌓여 있다 보니 출연진과 제작진 모두 깊은 아쉬움 속에 마지막 촬영을 마쳤다"고 밝혔다.

이어 "장수 예능이 존재하기 힘든 요즘 시대에 '도라이버'가 여기까지 올 수 있었던 건 늘 한결같은 사랑을 보내주신 팬 여러분 덕분"이라며 팬들에게 감사의 뜻을 전했다.

최근 방송에서는 졸업식 콘셉트로 마지막을 앞둔 아쉬운 마음을 나눴다. 당초 1년 계약으로 출발했지만 시청자들의 사랑에 힘입어 방송을 연장할 수 있었다는 것. 그러면서 사람 일은 모르는 만큼, 완전한 끝을 선언하기보다 '기약 없는 시즌 마무리'에 들어가는 것으로 표현하고 싶다는 뜻을 밝혔다. 졸업이 끝이 아닌 새로운 시작을 의미하듯, 언젠가 다시 만날 가능성을 열어둔 셈이다.

사진제공=스튜디오투쁠

그래서 이번 팬들의 종방연은 보통의 송별회와는 조금 다르다. 함께했던 시간을 축하하는 동시에, 언젠가 찾아올지 모를 다음 만남을 기다리는 자리이기도 하다.

사실 '홍김동전'에서 '도라이버'로 한 차례 환생에 성공한 만큼, 또 다른 부활을 꿈꾸는 것도 무리는 아니다. 언젠가 '홍김동전2'로 돌아와도 좋고, 또 다른 OTT에서 새로운 간판을 달아도 좋다. 다섯 멤버가 다시 뭉친다면 그 자체로 반가운 귀환일 터다.

'홍김동전' 마지막 동전이 '도라이버' 첫 장면으로 이어졌듯, 이번 마지막 장면도 언젠가 새로운 시작이 될 수 있을까. 이들의 '무한회귀'를 기다리는 마음만큼은 아직 종영하지 않았다.

사진제공=스튜디오투쁠

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com