사진=에이엠엔터테인먼트

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 신민아가 'K-황후'의 감정선을 완벽하게 소화하며 전 세계를 팬들의 공감을 자아냈다.

디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)가 글로벌 흥행 가도를 달리는 가운데, 신민아가 그 중심에서 우아하고 고결한 비주얼과 밀도 높은 내공을 펼쳐내며 'K-황후'로서 전 세계 시청자들의 찬사를 한 몸에 받고 있다. 절제된 감정과 표정 연기로 나비에 캐릭터의 내면을 섬세하게 풀어내며 서사에 설득력을 불어넣고 있는 것.

지난 18일 공개된 7~8화 에피소드에서 신민아는 남편의 외면으로 무너져 내리는 심정과 황후로서 지켜야 하는 왕관의 무게 사이 간극을 노련한 감정선으로 풀어냈다. 특히, 문 너머로 소비에슈(주지훈)의 이혼 선언을 듣고 주저앉아 절망을 삼키는 신민아의 절제된 연기가 시청자들의 심장을 아리게 했다.

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그럼에도 평정심을 잃지 않고 동대제국의 위상을 보여줄 수 있는 서왕국 대관식 사절단을 자처하며 황후로서의 주체적인 행보를 택한 나비에의 모습이 8화의 엔딩을 장식했다. 무너져 내릴 수밖에 없는 상황에도 단단하게 스스로의 존엄을 지켜내는 나비에의 모습을 설득력 있게 그려낸 신민아에 시청자들의 호응이 잇따르고 있다.

신민아의 깊이 있는 감정 연기는 전 세계 시청자들에게 나비에를 진심으로 아끼고 응원하게 되는 몰입감을 선사해오고 있다. 포브스(Forbes), 버라이어티(Variety), 할리우드 리포터(The Hollywood Reporter), 데드라인(Deadline) 등 미국 주요 매체에서도 '재혼 황후'를 주목하며 신민아에 대한 글로벌 관심도가 치솟은 바 있다.

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그런가 하면 미국 매체 콜라이더(Collider)는 신민아의 연기를 호평하며 "마음속이 무너져 내리는 수많은 순간을 말로 다 쏟아내지 않더라도 캐릭터의 진심이 온전히 전해지도록 만들어낸다", "그녀의 명연기는 나비에 캐릭터를 진심으로 아끼고 응원하게 만드는 힘을 지녔다"고 극찬을 아끼지 않았다.

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뿐만 아니라 캐나다 스크린랜트(ScreenRant)는 "휘몰아치는 황실 암투는 신민아가 폭넓은 감정선을 마음껏 펼쳐보일 무대가 되어주며 그 결과물은 가히 압도적이다"라며, "시청자들은 어느 순간이든 나비에가 느끼는 감정을 고스란히 체감할 수밖에 없다"고 보는 이들의 감정 몰입을 이끌어내는 신민아의 내공을 높이 샀다.

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또 일본의 애니메 뉴스 네트워크(Anime News Network) 역시 "나비에가 '퀸'과 보여주는 섬세한 교감이 단연 최고 수준"이라고 호평했는가 하면, 이외에도 한 해외 영화 및 TV 시리즈 리뷰어는 "신민아는 등장만으로도 존중과 무게가 절로 느껴지는 압도적인 힘을 가졌다. 헛디디는 순간도, 놓치는 순간도 없이 연기가 철저하고 영리하다"(Screen Talk By MVH)라며 찬사를 보탰다.

이에 'K-황후'로서 전 세계의 이목을 받고 있는 신민아가 완성해 나갈 나비에의 최종 장에 시선이 집중된다.

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동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. '재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com