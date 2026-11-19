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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 샵 출신 이지혜와 세무사 남편 문재완이 인공지능(AI) 부정행위 논란 속 나란히 입을 열었다. 특히 5년간 세무사 시험을 준비했던 문재완은 "정말 분노가 치밀어 오릅니다"라며 정직한 노력의 가치를 강조했다.

이지혜는 19일 자신의 SNS를 통해 수험생들을 응원하며 남편 문재완의 세무사 시험 합격 과정을 떠올렸다.

그는 "세 번인가 네 번 만에 붙은 세무사 시험. 얼마나 고생했는지 들을 때마다 안쓰럽기도 했는데 포기하지 않고 그 오랜 시간을 끝까지 해낸 것에 요즘엔 특히나 더더욱 대단하게 느껴진다"며 남편을 향한 존경심을 드러냈다. 이어 "수능날 날도 추운데 위급 재난문자에 국민 모두가 걱정하고 불안한 오늘. 그 누구도 억울하지 않을 결과를 기대하며 진심으로 응원합니다. 우리 고3들!!!!!"이라고 덧붙였다.

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같은 날 문재완 역시 SNS에 장문의 글을 올렸다. 그는 "저는 30대 중후반에 세무사 시험을 준비하면서 약 5년간 공부했고 2013년에 합격했습니다. 5년간 저의 세계는 책상 하나였습니다"라고 밝혔다.

이어 인생에서 가장 치열하게 공부했던 시절이라며 시험에 떨어진 날 소리 죽여 울었던 기억까지 털어놨다. 1996년 수능을 치른 자신의 경험을 돌아보면서 공부에는 정해진 시기가 없고 인생에는 수많은 기회가 있다는 메시지도 전했다.

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최근 세무사 시험에서 벌어진 AI 부정행위 사태를 향해서는 강한 분노를 드러냈다.

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문재완은 "누군가는 밤잠을 줄여가며 정직하게 노력하는데, 누군가는 편법으로 같은 결과를 얻으려 한다면 누가 노력의 가치를 믿겠습니까"라고 일침을 가했다. "저는 대한민국에서 교육분야의 공정성과 신뢰만큼은 반드시 지켜야 한다고 생각합니다"라며 AI 시대에 맞는 교육 및 평가 시스템의 개선과 철저한 부정행위 방지 대책을 촉구했다.

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수험생들에게는 따뜻한 격려를 잊지 않았다. 그는 수능 성적이 인생의 전부를 결정하는 것은 아니라며 원하는 결과를 얻지 못하더라도 계속 도전하고 성장해 나가길 바란다고 응원했다.

앞서 올해 제63회 세무사 시험에서 수석을 차지한 합격자가 AI와 전자기기를 활용한 부정행위를 인정하면서 파장이 일었다. 특히 전문자격시험에 대한 신뢰가 흔들리고 성실하게 공부해 온 수험생들의 박탈감이 커지면서 시험의 공정성을 둘러싼 논란이 확산했다.

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한편 이지혜는 지난 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 부부는 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'를 통해 가족의 일상을 공개하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com