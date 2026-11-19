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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 차예련을 둘러싼 학교폭력 의혹이 당사자 측의 부인에도 좀처럼 가라앉지 않고 있다. 학폭 의혹이 제기된 이후 과거 연예계 활동 당시의 태도와 관련한 폭로성 글까지 잇따라 등장하면서 논란이 새로운 국면으로 번지는 모습이다.

지난 18일에는 차예련이 과거 백화점 명품 매장에서 근무자에게 무례하게 행동했다는 주장이 온라인상에서 확산됐다. 해당 내용은 차예련의 SNS 게시물 댓글에 올라온 글을 통해 알려졌으며, 여러 매체가 이를 보도하면서 관심이 집중됐다.

자신을 과거 한 백화점 명품관 직원이라고 소개한 누리꾼은 차예련을 여러 차례 응대한 경험이 있다고 주장했다. 그는 "온갖 연예인을 많이 응대했지만 기억에 가장 많이 남는다. 언젠가는 터질 줄 알았다"며 불편했던 기억을 꺼냈다.

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또 다른 누리꾼은 압구정 소재 백화점의 한 명품 매장에서 근무하던 시절 차예련을 응대했다고 밝혔다. 근무한 지 열흘 남짓 됐을 때 차예련이 매장을 방문했고, 당시 업무가 익숙하지 않아 응대 과정에서 어려움을 겪었다는 설명이다.

이 누리꾼은 차예련이 개인 일정을 이유로 빠른 응대를 요구했고, 자신이 서툴게 대응하자 불쾌한 표정으로 바라봤다고 주장했다. 이어 "일한 지 얼마 되지 않아 죄송하다고 양해를 구하고 다른 담당자에게 안내하겠다고 했는데, 위아래로 훑어보며 답답하다는 듯한 표정을 지었다. 한심하게 바라보는 것 같아 식은땀이 날 정도로 당황했다"고 당시 상황을 전했다.

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그러면서 "주변 사람들에게 이 이야기를 하면 다들 무언가 이상하다고 했다. 가린다고 가려질 인성이냐"며 "연예인이 벼슬은 아니다. 서비스직을 무시하지 말라"고 덧붙였다.

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해당 글은 차예련의 학폭 의혹이 처음 제기됐을 무렵 작성된 것으로 알려졌다. 당시에는 크게 주목받지 못했지만, 최근 과거 일화들이 잇달아 재조명되면서 다시 관심을 받고 있다.

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앞서 차예련과 약 17년 전 같은 청담동 미용실을 이용했다는 누리꾼도 당시 목격담을 공개했다. 그는 차예련이 머리를 말려주던 스태프에게 짜증을 내며 드라이기를 직접 가져갔다고 주장했다. 해당 누리꾼은 당시 모습을 두고 스태프를 무시하는 듯한 태도로 느껴졌다고 설명했다.

2012~2013년께 차예련이 속한 팀의 골프장에 캐디로 나갔다는 또 다른 누리꾼 역시 자신에게 짜증을 내고 무시하는 등 함부로 대했다고 주장했다. 이 밖에도 브런치 레스토랑에서 차예련을 목격했다는 글 등 부정적인 내용의 온라인 게시물이 이어졌다.

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반면 차예련에 대한 긍정적인 기억을 전하며 옹호하는 이들도 등장했다.

신인 시절 차예련에게 피아노를 가르쳤다는 음악학원 원장은 촬영에 도움이 될 것 같다는 이유로 레슨을 받았던 당시를 떠올리며 "순수하고 예의 바른 분이었다"고 밝혔다. 이어 "실제로 옆에서 지켜본 사람으로서 글을 남긴다. 피해자가 있을 수는 있지만, 단순한 가십성 댓글로 한 사람의 인생을 몰아가는 것은 아닌 것 같다"고 전했다.

차예련과 약 20년 가까이 인연을 이어왔다는 미용실 원장도 지지의 뜻을 밝혔다. 그는 차예련을 두고 "내가 아는 어떤 배우보다 인정이 많고 성실하게 살아가는 사람"이라며 평소 좋은 일에 앞장서고 스태프들과도 오랜 시간 좋은 관계를 유지해왔다고 설명했다. 그러면서 단편적인 일화만으로 한 사람의 인생을 평가하는 것은 가혹하다고 덧붙였다.

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과거 강남의 한 매장에서 근무했다는 누리꾼도 차예련에 대한 긍정적인 경험을 공유했다. 그는 15~16년 전 압구정에서 일할 당시 차예련이 매니저와 함께 방문했음에도 직접 고개 숙여 인사하는 등 겸손한 모습을 보였다고 회상했다.

2017~2018년 강남의 스크린골프장에서 근무했다는 직원 역시 차예련 부부가 단골손님이었다며 "자주 뵀지만 갑질 행동은 단 한 번도 없었다"고 전했다.

이처럼 차예련의 과거 행실을 둘러싼 엇갈린 증언이 이어지는 가운데, SNS 댓글창도 논란의 중심이 됐다. 차예련은 유튜브 채널 '차장금 차예련'과 달리 개인 SNS 게시물의 댓글을 별도로 차단하지 않고 있다. 이에 학폭 의혹에 대한 사과와 해명을 요구하는 댓글부터 인신공격성 표현까지 다양한 반응이 쏟아지고 있다.

차예련은 기존 전신 사진이었던 SNS 프로필 이미지를 흰색 기본 화면으로 변경했을 뿐, 별다른 입장을 내놓지 않고 있다. 이를 두고 일부 누리꾼들은 의연한 태도라는 반응을 보이는 한편, 댓글을 통해 대중과 대립각을 세우는 것 아니냐는 지적도 제기하고 있다.

소속사 측은 허위사실 유포와 악성 게시물에 대해서는 강경 대응하겠다는 입장이다. HB엔터테인먼트는 "악의적인 허위사실 유포 및 인신공격에 대해서는 관련 자료를 철저히 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠다"며 "허위사실 확산으로 인한 피해가 더 이상 커지지 않도록 강력한 조치를 취하겠다"고 밝혔다.

다만 현재 온라인에 게시된 과거 목격담과 폭로성 주장들은 당사자들의 일방적인 주장으로, 사실 여부가 확인된 것은 아니다.

한편 차예련의 학폭 의혹은 지난 10월 29일 온라인 커뮤니티에 '85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길'이라는 제목의 글이 올라오면서 불거졌다. 게시물 작성자는 서울 중계중학교 재학 당시 1985년생 여배우로부터 지속적인 폭행과 괴롭힘을 당했다고 주장했고, 이후 해당 인물로 차예련이 지목됐다.

이에 소속사 HB엔터테인먼트는 다음 날인 10월 30일 "확인 결과 사실무근"이라며 의혹을 부인했다. 논란이 이어지자 11월 4일에는 법적 대응 방침을 밝히기도 했다.

최초 폭로글은 11월 2일 임시 조치로 접근이 제한됐으며, 추가 폭로를 예고했던 작성자도 현재까지 별다른 후속 입장을 내놓지 않고 있다. 차예련 측이 의혹을 부인하고 법적 대응을 예고한 가운데, 학폭 의혹의 진위는 여전히 확인되지 않은 상태다.

jyn2011@sportschosun.com