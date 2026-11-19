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[스포츠조선 김준석 기자] 마약 투약 집행유예 기간 중 만취 상태로 과속 음주운전 사고를 낸 그룹 위너 출신 가수 남태현이 항소심에서도 실형을 선고받고 법정에서 구속됐다.

서울서부지방법원 형사항소2-2부(부장판사 이동식·정성균·이현우)는 19일 오전 도로교통법 위반(음주운전) 등의 혐의로 재판에 넘겨진 남태현의 항소심 선고 공판에서 피고인의 항소를 기각하고 원심판결인 징역 1년과 벌금 100만 원을 그대로 유지했다.

재판부는 항소 기각 사유와 함께 도주할 우려가 인정된다며 현장에서 즉시 구속영장을 집행할 것을 명했다.

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선고 직후 남태현은 고개를 숙인 채 "죄송합니다"라고 짧게 읊조린 뒤 구치소로 향했다.

남태현은 지난해 4월 27일 새벽 4시 10분경 서울 강변북로 일산 방면 동작대교 인근 도로에서 술을 마신 채 운전대를 잡았다가 중앙분리대를 추돌한 혐의로 기소됐다.

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당시 그는 제한속도 시속 80㎞ 구간을 무려 100㎞ 이상 넘어선 시속 182㎞의 속도로 질주했으며, 적발 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준(0.08%)을 크게 상회하는 0.122%의 만취 상태였던 것으로 드러났다.

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앞서 1심 재판부는 동종 전과가 존재할 뿐만 아니라 마약 범죄로 선고받은 집행유예 기간 중에 또다시 범행을 저질렀다는 점을 엄중히 꾸짖으며 징역 1년과 벌금 100만 원의 실형을 선고한 바 있다.

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실제로 남태현은 지난 2023년 7월에도 음주운전 혐의로 벌금 600만 원의 약식명령 처분을 받았으며, 이듬해인 2024년 1월에는 필로폰 투약 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다.

잇단 법적 처벌에도 자숙 대신 또다시 위험천만한 음주 과속 사고를 일으킨 끝에 결국 철창신세를 면치 못하게 됐다.

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narusi@sportschosun.com