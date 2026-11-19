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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장영란이 남편 한창의 옛 한방병원을 보며 이혼 위기까지 갔던 당시의 고생에 울컥했다.

지난 18일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 장영란이 과거 남편 한창이 운영했던 한방병원 앞을 찾는 모습이 공개됐다.

이날 마포의 한 병원 앞에서 제작진을 만난 장영란은 "나 울컥했다"며 "여기가 예전에 남편의 한방병원이었다"고 입을 열었다. 현재 해당 병원은 다른 한방병원으로 바뀐 상태였다.

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장영란은 이어 "어떤 분들은 가끔 '폐업했다', '완전 쫄망했다'고 하는데 그런 게 아니다. 정확하게 정정하겠다. 병원을 양도한 것"이라며 항간에 떠도는 '한방병원 폐업' 루머를 바로잡았다.

당시 남편의 병원에서 홍보 이사로 재직했던 장영란은 병원을 알리기 위해 직접 발로 뛰었던 시절을 회상했다. 장영란은 "지금도 울컥 눈물이 난다. 병원을 알려야 되니까 한겨울에 전단지를 돌렸는데, 전단지도 막 뿌리면 불법이다. 그래서 경비원님들한테 말씀드려서 합법적으로 도장 다 찍고 아파트 걸어 다니면서 전단을 붙였다"고 털어놨다.

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당시의 극심했던 고생을 떠올린 장영란은 머리를 짚으며 "너무 힘들었다. 진짜 이것 때문에 몇 번 이혼할 뻔했다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.

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씁쓸한 표정을 짓던 중 제작진이 "지금 있는 병원은 척추를 잘하나 보다"라고 농담을 건네자, 장영란은 "우리 남편이 척추를 더 잘한다"라고 남편을 두둔하며 발끈해 현장에 웃음을 안겼다.

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한편 장영란은 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

한창은 2021년 400평대 규모의 한방병원을 개원했으나 지난해 8월 병원을 양도했다.