박지윤-최동석

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[스포츠조선 김영록 기자] "이 영화가 인기 있는 이유? 사람들은 다들 스스로를 위로하고 싶어하니까."

박지윤-최동석 전 아나운서 부부의 이혼전쟁이 한층 더 진흙탕 싸움으로 발전한 가운데, 이혼 과정의 핵심 요소로 꼽히는 영화 '365일'은 어떤 영화일까.

박지윤·최동석 전 아나운서 부부의 이혼 전쟁이 한층 더 진흙탕 싸움으로 번졌다. 그 과정에서 두 사람의 상간 관련 소송에 등장한 영화 '365일(365 DNI)'에도 관심이 쏠리고 있다. 대체 어떤 영화이기에 재판부까지 부정행위 판단의 근거로 언급했을까.

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박지윤은 19일 자신의 SNS를 통해 최동석이 자신의 상간자로 지목한 A씨와의 손해배상 소송에서 일부 승소한 것과 관련해 억울하다는 입장을 밝혔다.

그는 "최동석은 내 지인과 사실혼 배우자 커플을 잘 알고 있고, 성적 취향이 다르다는 사실도 알고 있다. 난 내 지인을 차마 강제 아웃팅할 수 없었다"고 주장했다.

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박지윤 역시 여행 당시 A씨와 넷플릭스 영화 '365일'을 함께 감상했다는 사실 자체를 부인하지는 않았다. 다만 이를 부정행위로 판단하는 것은 부당하다는 입장이다.

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박지윤은 "성적 취향이 다른 분들에게 일부 모욕이 될 수 있다고 생각한다"며 "나와 처음 만난 19살 어린 나이부터 날 여자로 생각한 적이 단 한 번도 없는 사람이다. 난 그 지인을 여자와 동일하게 대했다"고 거듭 강조했다.

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여기서 등장한 영화 '365일(365 DNI)'은 바르바라 비아워봉스 감독이 연출한 폴란드 영화로, 2020년 개봉한 뒤 같은 해 6월 넷플릭스를 통해 공개되며 세계적인 화제를 모았다.

청소년 관람불가 등급의 에로틱 스릴러 로맨스 영화다. 포스터부터 노골적인 성애적 분위기를 풍기는 이 작품은 연인과의 관계에서 권태를 느끼던 여성이 이탈리아 마피아 보스에게 납치되는 이야기로 시작한다.

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마피아 보스는 여성에게 자신과 사랑에 빠질 시간(365일)을 주겠다며 감금 생활을 강요한다. 성적인 자극과 긴장감이 오가는 과정에서 여성은 결국 사랑을 느끼고, 두 사람은 결혼을 결심한다. 그러나 마지막에는 적대 조직의 습격으로 여성의 생사가 불분명해지는 충격적인 전개가 펼쳐진다.

납치와 감금, 스톡홀름 신드롬을 연상시키는 설정을 운명적인 사랑으로 포장했다는 비판이 쏟아졌다. 파격적인 노출과 수위 높은 성적 묘사에 비해 서사와 개연성이 턱없이 부족하다는 혹평도 이어졌다.

실제 작품에 대한 평단의 반응도 냉혹했다. 로튼토마토에서 비평가들의 혹평을 받았고, 2021년 골든라즈베리상에서는 최악의 영화상 등 6개 부문 후보에 올라 최악의 각본상을 수상했다.

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비슷한 에로틱 로맨스 장르인 '그레이의 50가지 그림자'와 비교해도 작품성 면에서 아쉽다는 평가가 대다수. 그럼에도 넷플릭스를 통해 전 세계적인 인기를 끌었고, 이후 두 편의 속편까지 제작됐다.

성적 표현에 비교적 관대한 프랑스에서도 혹평은 이어졌다. 영화 '돌이킬 수 없는' 등 파격적인 작품으로 유명한 프랑스 감독 가스파 노에조차 이 영화를 신랄하게 비판했다.

그는 '365일'의 인기에 대해 "매우 멍청한 폴란드 영화다. 이 영화가 인기 있는 이유는 모든 사람에게 성기가 있고, 다들 자위 행위를 원하기 때문"이라는 발언을 남겼다. 작품의 예술성보다는 노골적인 성적 자극이 흥행의 원동력이라는 비판이었다.

그렇다면 법원은 왜 이 영화를 문제 삼은 걸까. 지난 16일 재판부는 최동석이 박지윤의 상간자로 지목한 A씨와의 손해배상 소송 항소심에서 A씨에게 위자료 3000만원을 지급하라고 판결했다. 특히 2022년 11월 미국 여행 당시 박지윤과 A씨가 잠옷 차림으로 같은 방에 머물며 영화 '365일'을 함께 감상한 사실 등을 부정행위 판단의 근거로 들었다.

재판부는 "이성과의 여행 사실을 숨기고 잠옷만 입은 채 같은 방에 머물거나, 스스로 포르노라고 평가하는 영화를 감상한 행위는 부부의 정조 의무에 충실하지 않다"는 취지로 판단했다.

다만 해당 판결은 최동석과 A씨 사이의 손해배상 소송에 관한 것이다. 박지윤과 최동석의 이혼 본안 소송과는 별개로 진행되는 사건이며, 이번 판결이 곧바로 박지윤의 법적 책임을 의미하는 것은 아니다.

박지윤과 최동석의 이혼 전쟁은 이제 친딸에게까지 번진 상황이다. 재산분할 문제를 둘러싼 폭로에 이어 상간 관련 소송에서도 서로의 주장이 팽팽하게 맞서고 있다. 이번 판결이 향후 이혼 본안 소송과 재산분할 문제에 어떤 영향을 미칠지도 관심이 쏠린다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com