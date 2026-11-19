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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 홍나영이 뒤늦게 파경 사실을 고백하며 홀로서기 근황을 전했다.

지난 15일 유튜브 채널 '쉬케치'에는 동료 코미디언 홍예슬, 박소라, 황정혜가 최근 새로운 보금자리로 이사한 홍나영의 집을 찾아 집들이를 함께하는 모습이 그려졌다.

세 사람은 준비한 선물을 건네며 홍나영의 새 출발을 응원했고, 화기애애한 분위기 속에서 집 구경을 이어가던 중 자연스럽게 그의 이혼 이야기가 수면 위로 떠올랐다.

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홍나영은 특유의 유쾌한 화법으로 "이혼을 했고, 1년 전 다시 돌아왔다"며 당당히 '돌싱'이 되었음을 선언했다.

이에 동료들 역시 "웰컴백"을 외치며 따뜻한 박수로 화답했다.

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이어 홍나영은 "시간이 꽤 흘러서 이제는 마음도 편하고 너무 행복하다. 결혼 생활을 1년 했고, 이혼한 지도 벌써 1년이 됐다"고 솔직한 타임라인을 털어놨다.

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그러면서 "사실 내가 결혼한 줄조차 모르는 분들이 많을 텐데, 결혼 소식보다 이혼 소식을 먼저 접하시는 분들도 계실 것 같다"고 덧붙여 씁쓸하면서도 담담한 속내를 내비쳤다.

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그동안 동료들이 배려 차원에서 관련 발언을 편집으로 덜어내 주었다고 밝힌 그는 "혼자만의 생활을 만끽하는 요즘이 정말 만족스럽다"면서도 "새로운 사랑에 대한 마음은 언제든 열려 있다"고 밝게 웃어 보였다.

동료들 역시 향후 채널을 통해 소개팅 콘텐츠를 기획하자며 그의 행복한 제2막을 적극 응원했다.

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한편 1991년생인 홍나영은 지난 2011년 KBS 26기 공채 개그우먼으로 데뷔해 '개그콘서트'의 인기 코너 '사마귀 유치원', '멘붕스쿨' 등에서 활약하며 얼굴을 알렸다.

지난 2024년 11월 비연예인 남성과 백년가약을 맺었으나, 결혼 1년 만인 지난해 각자의 길을 걷기로 합의했다.

narusi@sportschosun.com