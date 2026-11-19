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[스포츠조선 김수현기자] 34세 미혼 배우 류효영이 8세 연상 '돌싱대디' 이태성에게 공개 고백을 건넨 후 설레는 첫 데이트에 나선다.

20일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 이태성이 류효영의 주도로 경북 문경새재에서 추억 여행을 겸한 데이트를 즐기는 모습이 펼쳐진다.

이날 이태성은 류효영의 차를 타고 데이트를 시작한다. 류효영은 운전대를 잡고 '테토녀' 포스를 풍기며 "오빠, 오늘 나한테 납치된 거다. 최고의 하루를 만들어주겠다"고 선포해 이태성을 심쿵하게 만든다. 달달한 분위기가 이어지는 가운데 이태성은 갑자기 '운전 잔소리'를 가동한다.

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이에 류효영은 "오빠, 내가 천천히 달릴 테니 말 좀 그만하고 경치 좀 보라. 원래 잔소리가 그렇게 많은 편인지?"라고 묻는다. 그러자 이태성은 머쓱하게 웃으며 "내가 아끼는 사람한테만 잔소리를 하는 거야"라고 답한다. 류효영은 "아, 그럼 나 아껴?"라고 되묻더니 "오빠는 당황하면 횡설수설하는구나, 귀엽네~"라고 말하며 '상여자'다운 리액션을 선보인다.

류효영이 직접 짠 첫 데이트 코스는 두 사람이 함께 출연했던 숏폼 사극 드라마의 촬영지인 '문경새재' 촬영장. 두 사람은 당시 추억이 깃든 곳곳을 둘러보며 촬영 당시를 떠올린다.

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특히 이태성은 첫 촬영 당시 류효영과 인사를 나누자마자 '첫 키스'를 했던 장소에서 그때의 상황을 디테일하게 묘사한다. 이어 "한복을 벗고 이 장소에 있으니 기분이 이상하다"고 털어놔 류효영을 설레게 한다.

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이후 류효영은 두 번째 데이트 코스로 '클레이 사격장'을 추천한다. 앞서 이태성에게 남자로서 호감이 있다고 밝혔던 류효영은 이날도 "좋아하는 사람과 같이 해보고 싶었다"고 고백한 뒤 '클레이 사격' 대결을 제안한다. '이기는 사람 소원 들어주기'를 걸고 사격 대결이 펼쳐지는 가운데 이태성은 "나 특급사수 출신이다"라고 큰소리를 친다. 과연 두 사람의 대결에서 누가 승리할지, '에겐남' 이태성과 '테토녀' 류효영의 진검승부에 궁금증이 쏠린다.

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이태성과 류효영의 반전 케미가 가득한 데이트 현장은 20일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2' 35회에서 확인할 수 있다.

한편 1985년생으로 올해 42세인 이태성은 2012년 당시 7세 연상의 아내와 혼인신고를 하고 돌 지난 아들이 있다는 사실을 공개했으나, 군 복무 중이던 2015년 이혼했다. 이후 중학교 3학년 아들을 홀로 키우는 '돌싱대디'로 방송 활동을 이어가고 있다.