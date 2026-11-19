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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 홍현희가 아들 준범 군이 신기루를 보고 소리를 지른다고 밝혀 웃음을 안겼다. 안현모와 김승혜 등 미모의 여성들이 집에 놀러 왔을 때와는 반응이 다르다고 전해 눈길을 끌었다.

지난 17일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '사랑받는 며느리 홍현희의 고부갈등 ZERO 비법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조혜련은 홍현희의 아들 준범 군을 언급하며 "준범이가 너무 예쁘게 태어났다"고 칭찬했다. 홍현희는 "저는 저 닮았다고 생각하는데 어떤 어르신들은 '너무 귀엽고 잘생겼다. 아빠 닮았네' 이러신다"며 "계속 아빠 닮았다고 하니까 준범이도 누구 닮았냐고 물으면 아빠라고 한다. 은근 서운하더라"라고 털어놨다.

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그러자 조혜련은 "엄마가 막 예쁘지 않은 걸 아냐"고 돌직구를 날렸다. 홍현희는 망설임 없이 "안다"고 답하며 아들의 남다른 미적 감각을 공개했다.

홍현희는 "미감(미적 감각)이 있다. 우리 집에 안현모, 김승혜 예쁜 이모들이 오면 막 거부하지 않는다. 근데 (신)기루 언니가 오면 소리를 지른다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. "예쁘고 안 예쁜 걸 정확히 안다"고 덧붙이며 아들의 반응을 유쾌하게 전했다.

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준범 군이 부모를 동물에 비유한 일화도 공개했다. 홍현희는 "동물놀이를 하면 아빠는 호랑이고 엄마는 하마라더라"라며 "그렇게 얘기하면 준범이가 재밌어하는 표정이 있다"고 말했다.

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홍현희는 자신의 반응이 좋으니 아들도 이를 재미있어하는 것 같다며 애정을 드러냈다.

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한편 홍현희는 지난 2018년 인테리어 디자이너 제이쓴과 결혼해 2022년 아들 준범 군을 품에 안았다. 부부는 방송과 유튜브를 통해 육아 일상을 공개하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com