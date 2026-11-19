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[스포츠조선 김준석 기자] 발달장애 아들이 지켜보는 가운데 고(故) 김창민 영화감독을 무차별 폭행해 숨지게 한 30대 남성 2명에게 1심 재판부가 실형을 선고했다.

의정부지법 남양주지원 형사1부(부장판사 김국식)는 19일 살인 및 장애인복지법 위반 등의 혐의로 구속기소 된 주범 이모(32)씨에게 징역 12년을, 범행에 가담한 임모(32)씨에게 징역 3년을 각각 선고했다.

앞서 검찰 결심공판에서 구형한 징역 20년과 15년보다는 다소 감경된 형량이다.

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이들은 지난해 10월 20일 새벽 1시쯤 경기도 구리시 소재의 한 식당에서 김 감독과 말다툼을 벌인 끝에 폭력을 행사해 사망에 이르게 한 혐의를 받는다.

특히 범행 당시 현장에는 김 감독의 발달장애 아들이 동석해 있었으며, 피고인들은 아들이 보는 앞에서 아버지를 폭행해 피해 아동에게 심각한 정서적 학대를 가한 혐의도 함께 적용됐다.

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조사 결과 임씨는 식당 내부에서 김 감독의 목을 조르는 등 물리력을 행사한 뒤 피해자를 외부 골목으로 끌고 나갔으며, 이씨는 골목 바닥에 쓰러진 김 감독의 안면부와 머리 등을 수차례 집중 가격한 것으로 드러났다.

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사건 직후 병원으로 긴급 이송된 김 감독은 끝내 의식을 되찾지 못한 채 지난해 11월 7일 뇌사 판정을 받았다. 고인은 생전 뜻에 따라 4명의 환자에게 장기를 기증하고 향년 40세의 나이로 영면에 들었다.

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narusi@sportschosun.com