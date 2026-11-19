이미지 출처=유튜브 채널 '지금 백지연'

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[스포츠조선 김소형 기자]법학적성시험(LEET·리트) 최초 전 영역 만점자로 알려진 이진우 씨가 인공지능(AI) 부정행위 의혹을 해소하겠다며 예고한 수능 국어 공개 검증에 끝내 불참했다. 당초 이씨는 19일 오전 8시 서울 강남구 IDA입시연구소에 도착해 소지품 검사와 금속탐지기 검색 등을 거친 뒤 2027학년도 수능 국어 56문항을 65분간 풀고 채점까지 생중계할 예정이었다.

그러나 약속된 시간이 지나도록 이씨는 현장에 나타나지 않았고, 휴대전화도 꺼져 있어 연구소 측과 연락이 닿지 않았다. IDA입시연구소 측은 오전 8시39분께 공개 검증 중단을 선언했다. 연구소 측은 전날부터 이씨에게 연락을 시도했지만 응답이 없었다며 신변 안전 확인도 요청했다.

현장에 참관인으로 참석한 국어 강사 노형석 씨는 이씨의 시험지와 풀이 과정을 살펴본 뒤 의문이 생겼다고 밝혔다. 그는 "올바른 방향으로 충분한 시간 동안 꽤 힘들게 공부하는 것이 본질"이라며 "제가 하는 일이 우롱당하는 느낌을 받았다"고 토로했다. 학생들을 가르치는 입장에서 느낀 허탈함을 전하며 울먹이는 모습도 보였다.

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한편 공개 검증이 무산된 날 방송인 백지연의 유튜브 채널 '지금백지연'에는 이씨와 지난 11일 촬영한 인터뷰가 공개됐다. 이씨는 학창 시절 수학을 제외한 대부분 과목에서 하위권이었고, 모의고사 국어 성적도 5~6등급이었다고 밝혔다. 독해력이 달라진 계기로는 약 3주간의 전국 도보 여행을 꼽았다. 여행 중 휴대전화를 잃어버린 뒤 디지털 기기 사용을 줄이고 걷기와 숙면, 단 음식 제한 등을 실천하면서 머리가 맑아졌다는 설명이다. 그러나 백지연은 생활 습관 변화만으로 단기간에 독해력이 크게 향상됐다는 설명에 의문을 제기했다. 특히 스크린 사용과 설탕 섭취를 줄이고 걷고 잠을 잘 잤다는 이씨의 설명에 "그 시대 사람들은 다 공부를 잘했어야 하는 것 아니냐"고 반문하며 구체적인 변화 과정을 질문했다.

이씨는 올해 리트 언어이해와 추리논증 70문항을 모두 맞혀 화제를 모았지만, 과거 수능 성적과의 큰 차이 및 답안 수정 흔적 등을 둘러싸고 AI 부정행위 의혹이 제기됐다. 이씨는 관련 의혹을 부인해 왔으며, 관련 고발 사건은 서울경찰청 광역수사단에 배당돼 수사가 진행 중이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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