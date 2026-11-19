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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한다감이 47세에 얻은 아들과의 행복한 육아 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

한다감은 19일 자신의 SNS에 "이쁜 내새꾸 주원이. 며칠 사이 많이 자랐구나... 신기방기...~ 앞으로도 아프지 말고 쑥쑥 건강히 자라렴"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 한다감이 품에 안은 아들을 바라보며 환하게 미소 짓는 모습이 담겼다. 또 다른 사진에서는 아기 침대에 누워 있는 아들을 다정한 눈빛으로 바라보며 애정을 드러냈다. 엄마의 품에 안긴 아들은 또렷한 눈망울과 통통한 볼로 사랑스러운 매력을 뽐냈다.

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특히 한다감의 목에 걸린 명품 주얼리도 시선을 사로잡았다. 작은 파란색 펜던트가 돋보이는 목걸이는 200만~400만 원대에 달하는 것으로 알려졌다. 고가의 주얼리를 착용한 한다감은 아들과 함께한 소소한 일상에서도 세련된 분위기를 자아냈다.

한편 한다감은 2020년 1월 한 살 연상의 사업가와 결혼했으며, 지난 9월 47세의 나이에 아들을 출산했다. 결혼 6년 만에 엄마가 된 한다감은 SNS를 통해 아들과 함께하는 일상을 공개하며 많은 축하와 응원을 받고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com