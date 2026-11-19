[스포츠조선 김소형 기자] 가수 겸 배우 혜리가 디즈니+ 패션 서바이벌 예능 '스타일 워즈' 촬영 현장 사진을 공개하며 근황을 전했다.
혜리는 18일 자신의 인스타그램에 촬영 현장 사진을 다수 게재했다.
공개된 사진 속 혜리는 긴 생머리 스타일로 체크 패턴 의상을 소화했으며, 허리선을 강조한 스타일링과 늘씬한 실루엣으로 눈길을 끌었다.
혜리는 최근 과감하게 머리를 자르고 단발로 변신한 바 있다. 특히 지난 9일 '스타일 워즈' 제작발표회에서는 MC 박경림을 오마주한 헤어스타일이라고 직접 설명해 화제를 모았다.
몸매 관리법도 다시 관심을 받고 있다. 혜리는 과거 고기를 적극적으로 섭취하며 몸매를 관리한다고 밝힌 바 있으며, 단백질 섭취를 통한 식단 관리가 주목받았다.
한편 '스타일 워즈'는 패션에 진심인 참가자 72명이 오직 스타일로 경쟁하는 10부작 서바이벌 프로그램으로, 혜리가 첫 서바이벌 MC를 맡았다.
18일 공개된 3·4화에서는 홍진경과 최실장의 엇갈린 패션 심사와 1대1 데스매치가 펼쳐졌다. 혜리 역시 레오파드 퍼와 핑크 장미 헤드피스를 활용한 파격적인 스타일링으로 눈길을 끌었다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com