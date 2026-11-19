사진=성해은 SNS

사진=성해은 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] '환승연애2' 성해은이 과거의 청순미는 잊고 피트니스로 단련된 근육미를 공개했다.

성해은은 18일 자신의 SNS에 "눈물 없이 볼 수 없는 첫 하이록스, 땡기다가 울 뻔"이라는 글와 함께 하이록스 대회 출전 후기 사진과 영상을 올렸다.

사진 속 성해은은 한눈에 보기에도 무거운 기구를 목 뒤에 짊어진 채 런지를 소화하는가 하면, 25㎏ 원반 2개가 담긴 썰매를 밧줄로 끌어당기며 혹독한 사투를 벌이고 있다. 온 힘을 쥐어짜내던 성해은은 주저앉으며 울먹이는 표정을 짓기도 했다.

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무엇보다 시선을 사로잡은 건 밧줄을 당길 때마다 선명하게 드러나는 성해은의 탄탄한 근육이다. 승무원 출신으로 '환승연애2' 출연 당시 지고지순하고 청순했던 이미지와 상반되는 단단한 '알통을 노출하는 한편, 하이록스 대회에 출전할 만큼 독하게 체력을 갈고 닦은 것. 댓글은 "밧줄이랑 맞짱", "팔뚝 근육 실화냐", "장난 아니다다" 등 감탄으로 가득하다.

앞서 성해은은 자신의 유튜브 채널 '해피해은'에서 "키가 1m70인데, 과거엔 70㎏까지 나간 적도 있다. 지금은 20kg을 감량했다. 매일 10km씩 뛰면 살이 안 찐다"며 발레와 크로스핏 등으로 다져진 철저한 자기관리 비결을 공개한 바 있다.

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하이록스는 2017년 독일 함부르크에서 시작된 실내 피트니스 대회로, 8㎞ 달리기와 8가지 운동을 결합한 레이스다. 출전 선수들은 1㎞ 달리기와 운동을 반복하며 빠르게 레이스를 완주하는 도전을 하게 된다.

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1994년생인 성해은은 비행기 승무원으로 5년간 근무하던 중 2022년 티빙 '환승연애2' 출연으로 얼굴을 알렸다. 이후 유튜버 겸 인플루언서로 활발히 활동 중이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com