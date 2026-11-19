사진 제공=㈜영화사테이크

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 장규리가 영화 '완벽한 집'으로 스크린에 데뷔한 소감을 전했다.

장규리는 19일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "감독님이 저한테 '너는 영화적인 얼굴이다'라고 말씀해 주셨다"며 "예전부터 영화에 대한 로망이 있었고, 꼭 찍고 싶었다"라고 했다.

25일 개봉하는 '완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생 규빈이 우아한 집주인 금림과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 작품으로, '옥수역귀신' 등을 연출한 정용기 감독이 메가폰을 잡았다. 장규리는 기댈 곳 없는 24세 생존형 대학생 규빈을 연기했다.

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장규리는 영화를 개봉 앞둔 소감에 대해 "어제 완성된 영화를 다시 보니까, 이제야 개봉을 앞둔 게 실감이 나는 것 같다. 큰 스크린에 제 얼굴이 꽉 차있는 걸 보니까 기분이 좋고 뿌듯하다. 캐릭터 설정상 메이크업을 못했는데, 그 모습도 새롭고 좋더라. 화장을 덜어낸 모습이 낯설기보단, 저도 그 모습을 관객으로서 본 거이지 않나. 저도 몰입해서 볼 수 있어서 다행이라고 생각했다"고 전했다.

스크린 데뷔작인 만큼, 연기적으로 어려운 점이 없었는지 묻자 그는 "스크린이 크다 보니까, 작은 움직임도 잘 보이지 않나. 훨씬 더 섬세하게 보이는 것 같다. 무대랑은 또 다른 재미가 있는 것 같더라. 또 앞으로는 좀 더 적극적으로 연기해도 될 것 같았다. 저는 과장했다고 해도 생각보다 평이하게 나오는 부분이 있더라. 다음번에 또 호러장르나 다른 장르에 도전한다면, 좀 더 적극적으로 확 가버려도 좋지 않을까 싶었다"고 답했다.

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그동안 품어왔던 스크린 데뷔에 대한 로망도 드러냈다. 장규리는 "감독님이 저한테 '너는 영화적인 얼굴이다'라고 하셨다. 사실 연기과를 다닐 때도 영화과 친구들한테 그런 이야기를 종종 들었다"며 "그때부터 영화에 대한 로망이 있었고, 많이 찍어보고 싶었다"고 솔직하게 털어놨다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com