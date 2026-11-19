사진=MBC 뉴스

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[스포츠조선 정유나 기자] 수능 국어 영역 공개 검증을 예고했던 법학적성시험(LEET) 만점자 이진우 씨가 연락 두절 상태인 것으로 파악됐다. 경찰은 이 씨가 주거지를 나선 뒤 귀가하지 않고 있는 사실을 확인하고 실종 사건으로 전환해 행방을 추적하고 있다.

19일 KBS 보도 등에 따르면 이 씨는 전날인 18일 오전 6시 30분께 서울 관악구 신림동 자택을 나선 뒤 돌아오지 않았다.

이후 이 씨는 서울 광진구의 한 모텔로 이동했으며, 이날 오전 8시께 해당 숙박업소에서도 빠져나간 것으로 전해졌다. 이후 택시를 타고 광진구 일대를 이동하다 서울 송파구 서울아산병원 인근에서 하차한 것으로 파악됐다. 경찰은 이 씨의 행적을 추적하는 한편 인근 하천 등을 수색하고 있다.

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이 씨는 당초 이날 오전 9시까지 서울 강남구의 한 스튜디오에 출석해 수능 국어 문제 풀이를 통한 공개 검증에 나설 예정이었다. 그러나 약속한 장소에 모습을 드러내지 않았다.

검증을 주관하기로 한 입시학원 측은 "이진우 씨의 휴대전화가 어제부터 꺼져 있는 상태다. 연락을 받지 않고 있다"고 밝혔다. 이 씨는 MBC와의 마지막 인터뷰에서 공개 검증을 통해 실력을 증명하고 의혹을 해소하겠다고 밝힌 바 있다.

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이 씨는 2026학년도 대학수학능력시험에서 한 문제만 틀려 서울대 치의학과에 입학한 인물이다. 올해 법학적성시험에서도 전 영역 만점을 기록해 화제를 모았다.

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그러나 최근 세무사 시험 수석 합격자가 시험 도중 인공지능(AI)과 전자기기를 이용한 사실을 자수하면서 이 씨에게도 부정행위 의혹이 제기됐다.

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한편 경찰은 앞서 이 씨와 관련한 고발장을 접수한 뒤 사건을 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사팀에 배당한 것으로 전해졌다.

jyn2011@sportschosun.com