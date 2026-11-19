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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 위너 출신 남태현이 결국 법정 구속됐다.

19일 오전 서울서부지법 형사항소 2-2부(이동식 정성균 이현우 부장판사) 심리로 도로교통법 위반(음주운전 및 제한속도 위반) 혐의로 기소된 남태현에 대한 항소심 선고 공판이 열렸다.

이날 재판부는 "남태현은 상당한 속도로 과속하고 술에 많이 취해 운전했다. 본인 뿐 아니라 제3자까지 상해 또는 사망에 이르게 할 수 있는 범행"이라며 징역 1년에 벌금 100만원을 선고했다. 또 도주 우려가 있다며 법정 구속을 명령했다.

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남태현은 "죄송합니다"라는 짧은 인사만 남긴 채 구속됐다.

남태현은 2025년 4월 서울 강변북로 일산 방향 동작대근 인근에서 만취 상태로 제한 속도 시속 80km인 구간을 시속 182km로 과속 주행하다 중앙분리대를 들이받는 사고를 낸 혐의를 받는다. 당시 그의 혈중알코올농도는 면허취소기준(0.08%)을 크게 웃도는 0.122%였다.

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1심 재판부는 음주 운전으로 이미 처벌받은 이력이 있는데다 마약류 관리법 위반 혐의로 징역형 집행유예를 선고받은 가운데 또 다시 범행을 저질렀다며 징역 1년에 벌금 100만원을 선고했다. 남태현은 항소했고, 지난달 22일 열린 공판에서 "술을 완전히 끊고 대중교통을 이용하며 봉사활동과 상담도 꾸준히 하고 있다. 반성하며 노력해 온 시간을 참작해 달라"고 선처를 호소했다.

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남태현은 2014년 위너로 데뷔했으나 2016년 건강상의 이유로 팀에서 탈퇴, 밴드 사우스클럽으로 재데뷔했다. 그러나 2023년 7월 음주운전 혐의로 벌금 600만원의 약식명령을, 2024년에는 전 여자친구와 함께 필로폰을 투약한 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com