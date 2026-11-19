사진 제공=㈜영화사테이크

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 장규리가 영화 '완벽한 집'에서 호흡을 맞춘 선배 배종옥을 향한 존경심을 드러냈다.

장규리는 19일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "배종옥 선배와 연기 호흡을 맞추게 됐다는 소식에 '와!'하고 소리 질렀다"며 "이 자리를 빌려 사랑한다고 말씀드리고 싶다"라고 했다.

25일 개봉하는 '완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생 규빈이 우아한 집주인 금림과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 작품으로, '옥수역귀신' 등을 연출한 정용기 감독이 메가폰을 잡았다. 장규리는 기댈 곳 없는 24세 생존형 대학생 규빈을 연기했다.

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장규리는 대선배인 배종옥과 극 중에서 대립 관계로 등장했다. 그는 "처음 선배랑 연기를 하는데, 저도 모르게 너무 긴장되더라. 선배의 카리스마가 너무 멋있으시지 않나. 마치 그 모습이 규빈과 금림 같았다. 제가 배종옥 선배한테 너무 떨린다고 하니까, 그 감정을 이용하라고 조언해 주셨다"고 전했다.

배종옥과 처음 호흡을 맞추게 됐다는 소식에는 감격을 표하기도 했다. 장규리는 "어떤 선배가 금림을 해주실지 궁금했는데, 배종옥 선배라는 이야기를 듣고 '와!'하고 소리를 질렀다. 원래 선배들이랑 하는 촬영을 좋아한다. 현장에서 배울 점도 많지 않나. 또 선배가 후시녹음을 하시면서 제 연기도 보셨는데, 녹음 끝나고 돌아가시는 길에 메신저로 길게 피드백을 주셨다. 그게 쉬운 일은 아니지 않나. 정말 감사하기도 하고, 저도 나중에 그런 선배가 되고 싶었다. 배종옥 선배한테는 이 자리를 빌려 사랑한다고 꼭 말씀드리고 싶다"고 말했다.

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가장 기억에 남았던 배종옥의 조언이 있는지 묻자, 장규리는 "선배는 캐릭터에 가까이 갈 때 직접 경험해 보는 걸 중요하게 생각하시더라. 규빈이는 기댈 곳도 없고 늘 쫓기면서 사는 인물이니까, 집에서 혼자 요리를 해보든 혼자서 하는 연습을 해보라고 말씀하셨다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com