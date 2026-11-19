사진=MBC 뉴스

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[스포츠조선 정유나 기자] 수능 국어 영역 공개 검증을 예고했다가 연락이 두절된 법학적성시험(LEET) 만점자 이진우 씨가 서울 광진구를 시작으로 송파구를 거쳐 강동구까지 이동한 것으로 파악됐다. 경찰은 이동 경로를 토대로 이 씨의 소재를 추적하며 수색 작업을 이어가고 있다.

19일 뉴시스 보도에 따르면 이 씨는 낮 12시 전후 강동구 천호동 일대에서 이씨의 휴대전화 신호가 포착된 것으로 파악됐다. 경찰은 강동구에서도 이씨의 소재를 추적하고 있는 것으로 전해졌다.

앞서 이 씨는 지난 18일 서울 관악구 신림동 자택을 나선 뒤 귀가하지 않았으며, 서울 광진구의 한 모텔을 거쳐 송파구 서울아산병원 인근까지 이동한 것으로 파악됐다.

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이에 경찰은 실종 사건으로 전환해 행방을 추적하고 있었다.

이 씨는 당초 이날 오전 9시까지 서울 강남구의 한 스튜디오에 출석해 수능 국어 문제 풀이를 통한 공개 검증에 나설 예정이었다. 그러나 약속한 장소에 모습을 드러내지 않았다.

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검증을 주관하기로 한 입시학원 측은 "이진우 씨의 휴대전화가 어제부터 꺼져 있는 상태다. 연락을 받지 않고 있다"고 밝혔다. 이 씨는 MBC와의 마지막 인터뷰에서 공개 검증을 통해 실력을 증명하고 의혹을 해소하겠다고 밝힌 바 있다.

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이 씨는 2026학년도 대학수학능력시험에서 한 문제만 틀려 서울대 치의학과에 입학한 인물이다. 올해 법학적성시험에서도 전 영역 만점을 기록해 화제를 모았다. 그러나 최근 세무사 시험 수석 합격자가 시험 도중 인공지능(AI)과 전자기기를 이용한 사실을 자수하면서 이 씨에게도 부정행위 의혹이 제기됐다.

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jyn2011@sportschosun.com